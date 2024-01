Léo Santana revela vontade de aumentar a família com Lore Improta

Pai da pequena Liz, Léo Santana falou sobre a possibilidade da chegada de mais um herdeiro com a esposa, Lore Improta: 'Pode vir'

O cantor Léo Santana abriu o coração e falou sobre a possibilidade de aumentar a família com a esposa, a dançarina Lore Improta. Durante sua participação no Festival Verão de Salvador no último domingo, 28, ele comentou a respeito da chegada de mais um herdeiro. Os dois já são pais de Liz, de dois anos.

O artista, então, declarou: "A gente... a gente vai trabalhando, certo? Uma hora pode vir", disse ele aos risos. A revelação foi feita ao longo do evento, ao lado da cantora Luisa Sonza, que também se apresentou no local.

Em entrevista à CARAS Brasil, Léo Santana contou um pouco sobre a experiência de ser pai de menina e revelou que recebe ajuda da mãe e das irmãs para entender melhor o 'universo feminino' durante a criação da pequena Liz.

Em meio a rotina corrida da carreira, ele diz que ter apoio dos familiares tem sido importante para ele vivenciar com mais tranquilidade os dilemas paternos. "A rotina de pai está sendo uma delícia. Durante os dias que estou em casa busco aproveitar ao máximo a minha filha. Sempre foi um sonho meu ser pai", conta.

"Entrar no universo feminino não é fácil, mas eu sou cercado de mulheres incríveis que me ajudam a entender um pouco disso. Além de Lore, tem a minha mãe e minhas irmãs que estão comigo ali me ensinando um pouco desse universo", disse o baiano. O cantor completou dizendo que também aprende bastante com Liz.

Ivete Sangalo se encanta com filha de Lore Improta e Leo Santana

A cantora Ivete Sangalo mostrou que é uma tia babona com os filhos de seus amigos. No dia 29 de dezembro, a artista compartilhou um vídeo encantador de Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana, que pediu para ouvir 'Macetando', música de colaboração entre Ivete e Ludmilla.

Em seu perfil oficial do Instagram, Veveta publicou um vídeo onde Lore e sua herdeira apareceram dançando juntinhas. Segundo a dançarina, foi Liz que fez o pedido da canção que elas curtiram no registro. "Ela pediu para dançar 'Macetando' e trouxe o Papai Noel. Bom diaaa", escreveu a artista.

Na legenda da publicação, Ivete não resistiu e fez uma linda declaração para a pequena. "Por que você @loreimprota faz isso comigo? Titia ama demais", declarou a cantora. Logo seus seguidores se juntaram a ela e se derreteram pelo registro.