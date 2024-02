Rodrigo Faro passa perrengue em passeio de barco durante o Carnaval

Rodrigo Faro optou por passar o Carnaval longe da folia. Durante um passeio de barco em Ilha Grande, Rio de Janeiro, ele enfrentou um perrengue

Na última segunda-feira, 12, Rodrigo Faro passou por um perrengue no mar durante um passeio de barco em Ilha Grande, Rio de Janeiro, destino escolhido para passar o Carnaval 2024 ao lado de sua família. O motivo é que a âncora do veículo se soltou e o apresentador precisou solicitar ajuda especializada para recuperá-la.

“A [missão] do dia é resgatar a minha âncora. Só pra terminar o carnaval feliz”, disse Rodrigo, que estava sentado em um jet ski, enquanto os profissionais faziam o trabalho de resgate.

Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador agradeceu a equipe. “Hoje vocês nos salvaram!!!! Em breve vou fazer o curso de mergulho com vocês!!! Muito obrigado”, escreveu ele, que optou por passar o feriado em família, longe da folia.

Rodrigo Faro passa por perrengue durante o Carnaval. Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro nega boatos de que vá sair da Record TV

Em setembro do ano passado, Rodrigo Farocompartilhou um desabafo nas redes sociais para negar os boatos de que iria sair da Record TV."Tem saído em vários lugares que recebi proposta de outro canal, que eu vou deixar a Record. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou muito feliz na Record. O Hora do Faro tem audiência, tem prestígio, tem faturamento, tem clientes, tem muita gente que acredita no nosso programa, o Canta Comigo, o Canta Comigo Teen, fazem o maior sucesso, super audiência. É um programa que toda a família pode assistir. Eu estou muito realizado na Record e de verdade. Desde que eu estou aqui na Record, eu nunca recebi proposta de nenhum outro canal", afirmou ele.

E completou: "Eu só vou deixar a Record o dia que a Record não quiser mais. ‘Não queremos mais o Faro’. Aí beleza, pode acontecer um dia. Eu estou realizado, realizando o meu grande sonho sendo comunicador. Nunca recebi proposta de Globo, nunca recebi proposta de nenhuma emissora, nem agora e nem nunca. Só para deixar muito claro para vocês, se um dia eu sair da Record é porque a Record não quis mais".

Por fim, ele celebrou o seu trabalho na TV. "Aqui eu tive a grande oportunidade, a grande chance da minha vida. Eu tenho uma relação incrível com todas as pessoas aqui da emissora, principalmente com vocês, que eu tenho o carinho, o amor. Ontem eu recebi tanto carinho lá no The Town vendo toda a galera lá, foi tão especial. Tá tudo bem, continuamos na Hora do Faro, no Canta Comigo, e no que mais aparecer, e no streaming em breve", afirmou.