Rafaella Santos, irmã de Neymar, faz post misterioso após críticas pelo corpo no Carnaval

Após repercussão sobre seu corpo no Carnaval, influenciadora Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., faz reflexão na web

Após críticas durante o Carnaval, a irmã de Neymar Jr. (30), Rafaella Santos (26) usou as redes sociais na quarta-feira, 22, para fazer um post enigmático.

A influenciadora digital recebeu muitas críticas por editar as fotos que compartilhou na web do desfile da escola de samba Salgueiro. Os internautas repararam grande diferença entre as imagens que ela publica em seu Instagram e os registros feitos durante o desfile na Marquês de Sapucaí no primeiro dia do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Nos stories, a irmã do jogador de futebol se manifestou pela primeira vez e compartilhou uma imagem com a frase: "Deus tirou tudo de Jó, depois devolveu tudo em dobro! Vai doer, vai machucar, vai te destruir, você vai achar que nem vai aguentar, mas no final Deus honra!".

"Rafaella Santos, nos mostra como as redes sociais influenciam na forma que as pessoas se veem. O excesso de Photoshop leva muitas pessoas viverem em busca de peles, sorrisos e corpos irreais e deixam de se amar e curtir a vida do jeito que são", comentou uma internauta. "Simplesmente a Rafaella, irmã do Neymar, no Instagram e na vida real", disse outro.

Confira:

simplesmente a rafaella (irmã do neymar) no instagram e na vida real pic.twitter.com/ZXa5JmAAzL — thalita ᶜʳᶠ (@sweatbecky) February 21, 2023

Rafaella Santos, nos mostra como as redes sociais influenciam na forma que as pessoas se veem. O excesso de photoshop, leva muitas pessoas viverem em busca de peles , sorrisos e corpos irreais e deixam de se amar e curtir a vida do jeito que são. pic.twitter.com/0zAEluse30 — CLAUDIA CENCI GUIMARES (@claucenci) February 23, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Rafaella Santos, irmã de Neymar, usa look extravagante em baile de Carnaval

A influenciadora digital Rafaella Santos, que é irmã de Neymar Jr, atraiu todos os olhares ao marcar presença no Baile Vermelho e Branco, que aconteceu na quadra da escola de samba Salgueiro, recentemente.

A estrela caprichou na escolha do look no tema do evento e exibiu toda a sua beleza. Rafaella investiu na sofisticação e apareceu com um look repleto de brilhos e plumas. Ela usou um biquíni estilo hot pants e um top vermelho. Para completar o visual, ela apostou em luvas e botas de cano alto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!