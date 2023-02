Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos usa look extravagante em baile de carnaval

Em clima de carnaval, Rafaella Santos, irmã de Neymar, apostou em look com hot pants e muitas plumas em evento de escola de samba

A influenciadora digital Rafaella Santos (26), que é irmã de Neymar Jr (30), atraiu todos os olhares ao marcar presença no Baile Vermelho e Branco, que aconteceu na quadra da escola de samba Salgueiro, na noite de quinta-feira, 16. A estrela caprichou na escolha do look no tema do evento e exibiu toda a sua beleza.

Rafaella investiu na sofisticação e apareceu com um look repleto de brilhos e plumas. Ela usou um biquíni estilo hot pants e um top vermelho. Para completar o visual, ela apostou em luvas e botas de cano alto.

Fotos: Anderson Borde / AgNews

