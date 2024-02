Rafaella Santos está fora do Carnaval 2024; saiba o motivo

Após dois anos no posto de musa da escola, Rafaella Santos, irmão de Neymar Jr., não participará do desfile da Salgueiro neste ano

A influenciadora digital Rafaella Santos está fora do Carnaval 2024! Após dois anos desfilando na Marquês de Sapucaí como musa da Acadêmicos do Salgueiro, a irmã do jogador de futebol Neymar Jr. ficará longe da avenida por motivo de saúde.

Segundo o Gshow, a assessoria de imprensa da escola de samba informou que a famosa não teve liberação médica devido ao tratamento no ciático. "De acordo com a presidência da escola, seguindo recomendação médica por conta do tratamento no ciático, a participação da Rafaella no desfile deste ano não será possível. Esperamos que ela possa retornar no próximo carnaval. Rafaella é muito querida por todos e extremamente carinhosa com a nossa comunidade", informou a assessoria de imprensa da agremiação.

Em novembro do ano passado, Rafaella, que já relatou que sentia dores no ciático por conta de um edema, chegou a ir a um evento pré-carnaval, quando o Salgueiro recebeu a Beija-Flor de Nilópolis em sua quadra. Na ocasião, ela estava acompanhada do pai, Neymar, de outros famosos.

Mudança no rosto de Rafaella Santos dá o que falar na web

Irmã de Neymar Jr, a influenciadora digital Rafaella Santos deu o que falar na internet nos últimos dias ao revelar que fez uma mudança em seu rosto. Ela mudou o jeito de fazer as sobrancelhas e o resultado não foi aprovado pelos fãs.

Ela decidiu fazer as chamadas flow Browns, que é um procedimento que pode custar até R$ 12 mil, e é o novo estilo favorito das celebridades. Com a transformação, ela ficou com a sobrancelha mais volumosa e chamativa. Vários internautas criticaram a nova aparência da morena. "Eu pago R$ 20 na minha e fica melhor", disse um seguidor. "Não ficou bom", afirmou outro. "Ficou bem estranha", declarou mais um. Confira!