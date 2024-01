Mudança no rosto de Rafaella Santos dá o que falar na web: ‘Não curti’

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos surge com visual diferente em seu rosto e os fãs detonam o resultado da transformação

Irmã de Neymar Jr, a influenciadora digital Rafaella Santos deu o que falar na internet nos últimos dias ao revelar que fez uma mudança em seu rosto. Ela mudou o jeito de fazer as sobrancelhas e o resultado não foi aprovado pelos fãs.

Ela decidiu fazer as chamadas flow Browns, que é um procedimento que pode custar até R$ 12 mil, e é o novo estilo favorito das celebridades. Com a transformação, ela ficou com a sobrancelha mais volumosa e chamativa.

Vários internautas criticaram a nova aparência da morena. “Eu pago R$ 20 na minha e fica melhor”, disse um seguidor. “Não ficou bom”, afirmou outro. “Ficou bem estranha”, declarou mais um. “Quando normalizaram andar com taturana na testa? Ai gente… isso é feio demais”, escreveu outro. “Ficou bem pesado para o rosto, que já não é muito delicado”, afirmou mais um.

Rafaella revela apelido de Neymar Jr

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao fazer uma homenagem para o atleta nesta terça-feira, 26. Ela mostrou um presente que ganhou dele para celebrar o sucesso de Neymar nos campos de futebol e aproveitou para destacar a parceria deles. Inclusive, ela contou o apelido carinhoso do irmão.

Em um trecho do post, Rafaella contou que chama o irmão de ‘Juninho’, que seria o apelido dele com a irmã. Então, ela contou sobre a admiração que sente por ele.

"Poucas coisas transcendem a sensação que é estar dentro de um campo de futebol para você. E o nosso amor sem dúvidas é uma delas… Você é a tradução perfeita do amor e bondade de Deus comigo. E não importa quantas vezes eu venha te falar isso, você mais do que ninguém sabe o quanto esse sentimento é real. Ser a sua irmã é poder viver diariamente de um cuidado, amor, admiração e parceria independente das circunstâncias, Juninho. Tempo e distância é muito relativo quando se trata da nossa conexão. A gente nunca se esquece do essencial - carinho, olho no olho, conversa boa, sorriso largo, e em sermos gratos", disse ela.

E completou: "Que honra poder fazer parte da sua história! Que honra poder acompanhar de perto todo um futuro que um dia você vislumbrou, meu menino! E a gente sabe…a qualidade da companhia influencia demais a beleza do caminho. E talvez isso explique a sensação que é ser sua irmã. Sempre juntos! SEMPRE! Inefável, Juninho. Aquilo que não pode ser descrito, intenso e indescritível. Tatuado na pele e no peito, do que é meu amor por você! Hoje é um ótimo dia para se orgulhar (ainda mais) de todo o progresso e história que fez até aqui. Te amo, e não é pouco!".