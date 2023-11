Irmã de Neymar Jr se declara para o jogador após fim de seu noivado: "Sempre com você"

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, surge ao lado do jogador nas redes sociais e se declara após série de polêmicas; confira!

Após uma série de polêmicas envolvendo o seu relacionamento, o jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi teriam supostamente terminado o seu noivado. As informações sobre a separação dos pais de Mavie foram publicadas pelo colunista Thiago Sodré, do 'Correio Brasiliense' nesta quarta-feira, 1.

Com a repercussão da notícia, a irmã do craque do Al-Hilal, Rafaella Santos, se declarou publicamente para o atleta. Através dos stories de seu Instagram, a influenciadora posou ao lado de Neymar e mostrou todo o seu amor e carinho por ele.

"TE AMO meu menino!!! Deus está no controle!!! Sempre com você", escreveu a morena na foto compartilhada nas redes sociais. Vale lembrar que Neymar também está passando em um momento complicado em sua carreira, após ser afastado dos campos com uma lesão no joelho.

Confira a foto:

Foto: Reprodução / Instagram

A separação de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Segundo o colunista Thiago Sodré, do 'Correio Brasiliense', Neymar Jr e Bruna Biancardi teriam feito um acordo para criar em paz sua filha recém-nascida, Mavie, que completará um mês em breve. Após novas especulações sobre o rompimento, o jornalista afirma que é questão de tempo que os dois anunciem publicamente que não são mais um casal.

Em uma conversa decisiva, os dois decidiram que vão manter uma relação próxima só para o bem-estar da filha. Em resguardo após o parto, a influenciadora está se dedicando integralmente aos cuidados com a pequena. O atacante também está afastado do trabalho, cuidando de uma lesão no joelho.

Vale lembrar que, na última semana, Neymar foi acusado de traição logo após o nascimento da filha. Irritado com as acusações, ele fez um desabafo nas redes sociais. “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira”, dizia a mensagem.

Após a declaração, Bruna Biancardi também fez um post misterioso sobre os rumores. “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz”, dizia a mensagem.