Soltinha, irmã de Neymar se empolga com vestido recortado e protagoniza momento ousado

Irmã de Neymar se empolga com vestido recortado; ela foi ao ensaio do Salgueiro neste sábado (18)

Irmã de Neymar Jr, a influenciadora Rafaella Santos voltou a quadra do Acadêmicos do Salgueiro na noite deste sábado (18) para mais um ensaio rumo ao Carnaval 2024. A musa apareceu como convidada do camarote da agremiação.

Com um vestido vermelho repleto de recortes, ela se empolgou ao sambar ao som da bateria furiosa. Esbanjando simpatia, a musa da escola subiu no palco, rebolou muito e ainda posou para fotos assim que chegou.

Em 2024, o Salgueiro terá como enredo Hutukara, baseado na cosmovisão dos povos Yanomami. O enredo indígena será desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. A escola será a terceira escola a desfilar no domingo.

No ano passado, a passagem de Rafaella Santos pela Sapucaí rendeu críticas, já que muito notaram a ausência de samba no pé da bela. Na época, ela chegou a desabafar nas redes sociais. “Vim de uma cirurgia e já tinha conversado com o pessoal do Salgueiro, com o presidente, e eles me queriam lá de qualquer maneira. Estava inchada e toda dolorida. Desfilei com dor. Antes de entrar na avenida, tomei remédio e falei que não abandonaria a escola, e fui”, explicou.

Veja:

