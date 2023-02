Rafaella Justus capricha na escolha da fantasia de carnaval

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus exibe detalhe de sua fantasia de carnaval

A jovem Rafaella Justus (13), filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67), encantou seus seguidores ao mostrar a sua fantasia para curtir o final de semana de carnaval. Nos stories do Instagram, a estrela fez uma selfie dentro do closet e mostrou o seu look escolhido para a noite.

A jovem apareceu com um casaco e chapéu no estilo de comandante e caprichou na pose. “Meu look de carnaval”, disse ela.

Neste final de semana, Rafa curtiu a companhia da mãe, Ticiane Pinheiro, e a irmãManuella (3). Nas redes sociais, Ticiane mostrou o momento de diversão com as filhas ao ar livre. “Final de semana com minhas meninas”, disse ela.

Além disso, Rafa Justus também fez uma homenagem para a sua madrasta, Ana Paula Siebert (35), que é casada com seu pai, Roberto Justus. Ana Paula fez aniversário e ganhou um recado especial da enteada nas redes sociais. "Dia da minha “boadrasta”! Paula, parabéns! Tudo de bom hoje e sempre! Eu te amo muito e quero vivenciar mais mil risadas e momentos com você! Obrigada por tudo que você já fez e faz por mim! Te amo", disse ela.

Quarto de Rafaella Justus

A jovem Rafaella Justus (13) está com uma nova decoração em seu quarto. Nas redes sociais, a filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67) exibiu uma foto do seu quarto prontíssimo para ela aproveitar o espaço durante a sua adolescência.

Agora, o quarto de Rafa conta com uma cama com enxoval luxuoso, painel de madeira na parede, penteadeira com espelho grande e um armário de suporte ao lado da cama com abajur. “Novo quarto”, disse ela na imagem que compartilhou nos stories do Instagram.