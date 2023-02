Ticiane Pinheiro encanta ao surgir agarradinha com as filhas: "Minhas meninas"

A apresentadora Ticiane Pinheiro viajou com as filhas, Rafaella e Manuella, para curtir o feriado de Carnaval

Ticiane Pinheiro(46) decidiu curtir o feriado de Carnaval em um lugar mais tranquilo, e viajou com as filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3) para um resort.

Neste sábado, 18, a apresentadora compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos em que aparece agarradinha com as herdeiras em frente a um lago, e celebrou o momento ao lado delas.

"Final de semana com minhas meninas", disse a mulher do jornalista Cesar Tralli (52) na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a publicação de elogios. "Lindas demais", escreveu uma seguidora. "Delícia! Aproveitem", disse outra. "As três gatinhas lindas", falou uma fã. "Que amor. Curtam bastante", comentou mais uma.

Homenagem para a sogra

Nesta última sexta-feira, 17, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a sogra, Edna Tralli, que faleceu em outubro do ano passado após um acidente aéreo. A apresentadora compartilhou uma sequência de fotos ao lado da mãe de seu marido, Cesar Tralli, e fez questão de lembrar o dia do seu aniversário.

"Sogrinha, hoje teria festa na terra e provavelmente você teria reunido as amigas para um almoço especial e estaria indo viajar com a gente para curtir o carnaval, mas a vida mudou de rumo rapidamente e fez você ir para o céu comemorar ao lado da Gabi e dos seus entes queridos. Espero do fundo do meu coração que você esteja muito feliz. Sinto demais a sua falta! Te amo. Feliz Aniversário", escreveu a artista na legenda da publicação.

