Rafaella Justus encanta ao mostrar a decoração do seu quarto

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus exibe a nova decoração do seu quarto com tons de rosa e bege

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 13h44

A jovem Rafaella Justus (13) está com uma nova decoração em seu quarto. Nas redes sociais, a filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67) exibiu uma foto do seu quarto prontíssimo para ela aproveitar o espaço durante a sua adolescência.

Agora, o quarto de Rafa conta com uma cama com enxoval luxuoso, painel de madeira na parede, penteadeira com espelho grande e um armário de suporte ao lado da cama com abajur. “Novo quarto”, disse ela na imagem que compartilhou nos stories do Instagram.

Vale lembrar que Rafaella completou 13 anos no mês de julho. Ela comemorou durante uma viagem com o pai para os Estados Unidos. E, ao voltar para o Brasil, ganhou uma festa organizada por sua mãe e com o tema da cidade de Londres, na Inglaterra.

Ticiane Pinheiro posa com parceiros de trabalho

Na sexta-feira, 02, Ticiane Pinheiro compartilhou diversas fotos nos bastidores do programa matinal, Hoje em Dia. Na web, ela exibiu os detalhes do look usado para apresentar o programa e posou sorridente e belíssima com um macacão verde brilhante, e, claro, roubou a cena entre seus seguidores. Em alguns cliques, a loira surgiu ao lado de produtores e dos apresentadores César Filho e Renata Alves, seus companheiros na Record.

