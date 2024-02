Quem é o marido de Milton Cunha? Eles são casados há 15 anos

Ícone do Carnaval, Milton Cunha conta a história de como conheceu seu marido, que é passista de escola de samba. Veja os dois juntos

O carnavalesco Milton Cunha está apaixonadíssimo! Ele é casado há 15 anos e os dois estão mais do que envolvidos com o universo do carnaval. Quer saber mais sobre o marido dele? Confira:

Milton Cunha é casado com Eduardo Costa, que é passista e profissional da Educação Física. Os dois estão juntos há quase 16 anos e se conheceram pela internet. Em uma entrevista para Otaviano Costa no site UOL, o carnavalesco revelou como eles se conheceram.

"Somos casados há 15 anos, indo paa 16. Ele é sambista, é passista. Ele se jogou para cima de mim na rede social. [Ele falou:] ‘Te adoro, te admiro, te acompanho’. Aí eu: ‘Ai menino, para, não’. Eu tava trabalhando no Barracão, mas ele insistiu. Quando eu vi, a escova de dente dele estava dentro de casa. Levou a escova, já era”, declarou.

Nas redes sociais, eles são discretos e não costumam postar fotos juntos no dia a dia. Porém, eles já participaram de programas de TV juntos. Há alguns anos, eles fizeram uma participação no Sobre Nós Dois, do GNT, e responderam curiosidades sobre a vida juntos. Assista abaixo:

View this post on Instagram A post shared by SPLASH UOL (@splash_uol)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por D H U C O S TA (@dhu.costa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milton Cunha Oficial (@miltoncunhaoficial)

