Queda em desfile e samba desengonçado: Relembre famosas que pagaram mico no Carnaval

A festa do Carnaval já foi responsável por promover momentos de vergonha para algumas famosas

Uma das festas mais esperadas do ano, o Carnaval brasileiro é repleta de momentos icônicos e, claro, inesquecíveis. Mas apesar de toda magia e animação, a folia já promoveu momentos de vergonha para algumas famosas, que acabaram pagando o maior mico na avenida .

No último final de semana, por exemplo, a apresentadora Adriane Galisteu (49) acabou virando meme por conta do seu jeito desengonçado de sambar. Na ocasião, a loira participou do ensaio técnico da escola de samba Portela, a qual já desfilou algumas vezes.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram Adriane, que já chegou a ser considerada diversas vezes a musa do Carnaval carioca. "Mais cansado que a Galisteu sambando", disse uma pessoa. "Adriane Galisteu deixando o samba morrer, ir de arrasta pra cima, ir de coroa de flores de comes e bebes", brincou outra.

Mas Galisteu não foi a única artista que virou alvo de memes nas redes sociais após um desfile no Carnaval. Confira a lista de famosas que pagaram o maior mico na avenida:

Gabi Martins

A cantora sertaneja aceitou o convite de desfilar como musa da Vila Isabel, mas esqueceu de fazer algumas aulas de samba. Durante um dos ensaios da escola, a ex-BBB foi flagrada arriscando passos de funk em meio às batidas da bateria .

A situação causou uma onda de críticas na web e também vários memes. Em sua rede social, a loira se desculpou e disse que ainda estava aprendendo.

A Gabi Martins sambando 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/TwNn0g3K7h — A | (@aamantisss) March 22, 2022

Mirella Santos

A influenciadora acabou perdendo o equilíbrio durante o Carnaval de 2012 e por pouco não sofreu algo pior. Usando uma sandália enorme, a gata, que ficou conhecida por seu relacionamento com o cantor Latino, levou a maior queda durante um ensaio técnico.

E a clássica das clássicas, a primeira de seu nome: Mirella Santos caindo não uma, mas duas vezes enquanto sambava pic.twitter.com/Mvje799JiV — Quizy (@esquizopoc) March 18, 2022

Ana Hickmann

A apresentadora do programa Hoje em Dia também levou um super tombo enquanto desfilava pela Grande Rio. Em dia de estreia na avenida, a loira escorregou no chão molhado e o momento não passou despercebido pelas lentes da TV Globo .

"Eu fui dar um giro e nesse giro, quando eu toquei o pé no chão, eu fui de cara. Muita gente achou que eu tinha dado de cara no chão. Foi uma cena para todo mundo ver ao vivo. Foi horrível", disse ela na época.

O VR caindo na conta da Ana Hickmann: pic.twitter.com/OQYE2c3Uzn — ArquivoCarnaval (@ArquivoCarnaval) October 31, 2019

Ju Isen

A modelo era uma personalidade pouco conhecida no meio das celebridades, mas acabou ficando marcada para sempre na história do Carnaval. Isso porque ela deixou escapar sua parte íntima ao vivo durante uma entrevista na Rede TV!.

Enquanto exibia sua fantasia ousada, composta apenas por um tapa sexo e pintura corporal, ela acabou mostrando um pouco demais ao dar uma "voltinha" na frente da câmera. A situação virou meme e é lembrada até os dias atuais por muitos internautas.

a darling showing her green ass on tv fame pic.twitter.com/SYPJrMNB5E — acervim (@acervim) December 26, 2022

Monique Evans

A modelo fazia a cobertura do Carnaval para um portal de notícias, quando acabou viralizando ao entrevistar o ator Henri Castelli. Falando um pouco enrolado, a artista misturou inglês com português e deixou o artista, que estava visivelmente bêbado, um pouco confuso.