Adriane Galisteu vira meme após vídeo durante ensaio de Carnaval: ''Deixando o samba morrer''

Apresentadora Adriane Galisteu acabou virando piada nas redes sociais e foi criticada após repercussão de vídeo sambando

A apresentadora Adriane Galisteu (49) deu o que falar nas redes sociais após um vídeo dela viralizar nas redes sociais!

No registro, a comandante do reality show A Fazenda, da Record TV, aparece sambando à frente da bateria da escola de samba Portela no ensaio técnico na Marquês de Sapucaí no último domingo, 05.

O jeito de sambar da loira acabou virando piada e os internautas brincaram com o samba no pé de Galisteu.

"Rindo, porém sambaria pior que a Adriane Galisteu", "Mais cansado que a Galisteu sambando", "'Adriane Galisteu sambando'... Tá, mas cadê o samba?", "Adriane Galisteu deixando o samba morrer, ir de arrasta pra cima, ir de coroa de flores de comes e bebes", comentaram alguns internautas.

Vale ressaltar que Adriane já foi rainha de bateria da Portela por três anos consecutivos, entre 2000 e 2003. Em 2010, ela fez sua estreia na Unidos da Tijuca, que foi campeã daquele ano.

Confira o vídeo de Adriane Galisteu que virou meme:

FAMOSOS: Vídeo de Adriane Galisteu sambando viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/14yhmdw0bh — CHOQUEI (@choquei) February 9, 2023

hj acordei meio xoxa mas me confortei por não sambar igual a Adriane galisteu — vitória (@_vixx01) February 9, 2023

Rindo porém sambaria pior que Adriane Galisteu pic.twitter.com/CqfCtcdSjq — dj juninho portugal (@clovxs) February 9, 2023

"adriane galisteu sambando"... tá, mas cade o samba? — o erro de 2001 (@jolismarbrunoo) February 9, 2023

Mais cansado do que Adriane Galisteu sambando — junin ¹⁰ 🇬🇵 (@Jrlimabfr) February 9, 2023

Adriane Galisteu deixando o samba morrer, ir de arrasta pra cima, ir de coroa de flores de comes e bebes https://t.co/uEGbZpp8dX — estetris (@evdo04) February 9, 2023

Adriane Galisteu sai em defesa de Tadeu Schmidt e fala sobre interferência no BBB 23

A apresentadora Adriane Galisteu, que comanda A Fazenda, abriu o jogo e falou sobre o BBB 23, apresentado pelo colega de profissão Tadeu Schmidt (48).

Mostrando que é fã de realities, a artista falou sobre a atração da emissora concorrente, a TV Globo, admitiu que assiste, e até apontou um brother favorito na casa mais vigiada do Brasil durante entrevista ao Splash em um evento.

"Assisto o BBB o tempo inteiro. Só agora nessa loucura de Carnaval que não tenho tempo, aí fico buscando notícias nas redes. Quem está brilhando mais ali, gostem ou não, é o 'doutor' [Fred Nicácio]. Ele tem feito o verdadeiro papel de um participante de reality, ame ou odeie. O que não dá é para ser mais ou menos. Planta não cabe mais", disse ela.

A famosa saiu em defesa de Schmidt ao comentar sobre a interferência dele no recado sobre o relacionamento tóxico de Gabriel Fop (24) e Bruna Griphao (23) no ao vivo. "O Tadeu deu uma puxada de orelha na galera do BBB, eu dei umas puxadas também em A Fazenda. O ideal era a gente não interferir, quanto menos interferirmos, melhor. Mas às vezes eles perdem o controle, né?", opinou.

