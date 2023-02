Adriane Galisteu sai em defesa de Tadeu Schmidt e comenta sobre interferência no BBB 23

Apresentadora de 'A Fazenda', Adriane Galisteu comenta sobre Tadeu Schmidt no BBB 23, fala sobre interferência no jogo e aponta favorito do reality

A apresentadora Adriane Galisteu (49), que comanda A Fazenda, da Record TV, abriu o jogo e falou sobre o BBB 23, apresentado pelo colega de profissão Tadeu Schmidt (48).

Mostrando que é fã de realities, a artista falou sobre a atração da emissora concorrente, a TV Globo, admitiu que assiste, e até apontou um brother favorito na casa mais vigiada do Brasil durante entrevista ao Splash em um evento.

"Assisto o BBB o tempo inteiro. Só agora nessa loucura de Carnaval que não tenho tempo, aí fico buscando notícias nas redes. Quem está brilhando mais ali, gostem ou não, é o 'doutor' [Fred Nicácio]. Ele tem feito o verdadeiro papel de um participante de reality, ame ou odeie. O que não dá é para ser mais ou menos. Planta não cabe mais", disse ela.

A famosa saiu em defesa de Schmidt ao comentar sobre a interferência dele no recado sobre o relacionamento tóxico de Gabriel Fop (24) e Bruna Griphao (23) no ao vivo. "O Tadeu deu uma puxada de orelha na galera do BBB, eu dei umas puxadas também em A Fazenda. O ideal era a gente não interferir, quanto menos interferirmos, melhor. Mas às vezes eles perdem o controle, né?", deu sua opinião.

"O reality é uma fotografia da nossa sociedade. É duro olhar para o espelho, né? Quando você vê as pessoas à flor da pele num reality, perdendo a cabeça, é porque nós estamos assim", analisou a loira. Na sequência, ela relatou sua experiência na atração comandada por ela:

Galisteu ainda contou sobre sua experiência em A Fazenda e confessou que já interferiu no reality rural: "Às vezes acontece e eu tomo um puxão de orelha na hora. Quando eu vi, já falei. Nem tudo conseguimos roteirizar ao vivo. Trabalho com dois pontos, dois diretores, não é uma tarefa fácil. Às vezes escapa uma direta minha sem estar no roteiro, já aconteceu. O ideal seria que não acontecesse", finalizou.

Adriane Galisteu deixa calcinha aparecer ao mostrar samba no pé em ensaio

Sempre poderosa, a apresentadora Adriane Galisteu surgiu exibindo toda a sua beleza na sexta-feira, 03, ao aparecer na quadra da Portela. Sempre muito querida pela comunidade de Madureira, ela apareceu vestida para causar.

Para a ocasião, a loira apostou em um sutiã de pedrarias e deixou a calcinha à mostra com uma calça mais folgada. Ela sambou muito ao som da "Tabajara do Samba" e relembrou seus tempos de Rainha de Bateria.

Sempre muito simpática, a loira prestigiou as comemorações do centenário da agremiação que foi fundada em 1923. Simpática e sorridente, ela posou com os ritmistas e os componentes, mostrou seu samba no pé e esbanjou sua boa forma com o look poderoso.

