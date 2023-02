Que look é esse? Adriane Galisteu deixa a calcinha aparecer ao mostrar samba no pé

Sempre simpática e estilosa, Adriane Galisteu deixa a calcinha de fora ao ir à quadra da Portela

Sempre poderosa, a apresentadora Adriane Galisteu surgiu exibindo toda a sua beleza nesta sexta-feira, 3, ao aparecer na quadra da Portela. Sempre muito querida pela comunidade de Madureira, ela apareceu vestida para causar.

Para a ocasião, a loira apostou em um sutiã de pedrarias e deixou a calcinha à mostra com uma calça mais folgada. Ela sambou muito ao som da "Tabajara do Samba" e relembrou seus tempos de Rainha de Bateria.

Sempre muito simpática, a loira prestigiou as comemorações do centenário da agremiação que foi fundada em 1923. Simpática e sorridente, ela posou com os ritmistas e os componentes, mostrou seu samba no pé e esbanjou sua boa forma com o look poderoso.

Em 2023, a Portela será a segunda escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval com o enredo O Azul Que Vem do Infinito, uma homenagem aos baluartes que construíram os cem anos de história da escola. O enredo é desenvolvido pelos carnavalescos Renato e Márcia Lage.

ENCONTRO

Que encontro! Tadeu Schmidt e Adriane Galisteu movimentaram as redes sociais surgirem juntos. Os apresentadores estão em Miami, nos Estados Unidos, e fizeram questão de registrar o encontro.

Galisteu, que comanda o reality A Fazenda, na Record TV, foi a primeira a postar a foto nos Stories do Instagram com o colega de profissão. "É reality que fala?", brincou a loira na legenda.