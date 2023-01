Tadeu Schmidt e Adriane Galisteu celebram encontro: "É reality que fala?"

Os apresentadores Tadeu Schmidt e Adriane Galisteu se encontram em Miami, nos Estados Unidos, e registraram o momento

Que encontro! Tadeu Schmidt (48) e Adriane Galisteu (49) movimentaram as redes sociais na noite desta terça-feira, 3, ao surgirem juntos. Os apresentadores estão em Miami, nos Estados Unidos, e fizeram questão de registrar o encontro.

Galisteu, que comanda o reality A Fazenda, na Record TV, foi a primeira a postar a foto nos Stories do Instagram com o colega de profissão. "É reality que fala?", brincou a loira na legenda.

Pouco tempo depois, Schmidt, o atual apresentador do Big Brother Brasil, repostou a imagem. "Eu te entendo, você me entende", afirmou ele. A 23ª edição do BBB, vale lembrar, estreia no dia 16 de janeiro.

Confira a foto do encontro dos apresentadores:

Tadeu Scmidt e Adriane Galisteu posam juntos - Reprodução/Instagram

Detalhes da nova edição do BBB

Tadeu Schmidt surpreendeu ao publicar um vídeo nas redes sociais contando sobre as novidades do BBB 23. "E o nosso Big Brother Brasil que tá chegando, hein? Eu já tô na contagem regressiva e quero deixar tudo pronto para o grande dia. Vocês têm noção de que falta menos de um mês para a estreia do BBB 23?", começou o apresentador.

"O meu passaporte já está pronto há muito tempo, é meu segundo ano, mas a emoção não muda. Já já a gente vai conhecer aquela casa maravilhosa! Sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário. Tudo lindo, maravilhoso", acrescentou.

