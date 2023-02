Programa Pânico tira sarro de samba de Adriane Galisteu e ela tira zoeira de letra

Apresentadora Adriane Galisteu deu entrevista ao Programa Pânico e falou sobre desfilar no carnaval

Após Adriane Galisteu virar meme na internet por seu samba no pé, ela deu entrevista ao programa Pânico e acabou virando piada por lá também. Ela, no entanto, tirou os comentários de letra.

Ao entrar no estúdio, já pediram que Galisteu sambasse e ela puxou um dos apresentadores para acompanhá-la. O veterano Emílio Surita já entrou no assunto do carnaval.

“Galisteu, e o sambinha? Você sair no Carnaval? Que escola é aquela lá?”, brincou. “Vou sair na Portela, onde fui rainha por 18 anos”, respondeu a loira.

A brincadeira um tanto quanto pesada sobre seu samba continuou: “Não aprendeu, hein? Põe aí o japonês com quem ela aprendeu [a sambar]. Vamos aproveitar e lançar um curso”.

“Emílio, eles me chamaram para comemorar os 100 anos de Portela. Eu, Luíza Brunet, Sheron Menezzes… Todo mundo voltando ao lado da rainha. Eu estou me divertindo e tirando onda. Aliás, eu vejo o Carnaval assim. Nos 18 anos em que fui rainha, eu sempre me diverti muito”, explicou Galisteu.

Eles ainda colocaram o vídeo da apresentadora sambando e ela afirmou que eles haviam pegado uma parte "toda c*gada", que foi justamente a que fez o burburinho na internet.

Confira: