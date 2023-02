Priscilla Alcântara faz homenagem emocionante a Ivete Sangalo: “Cheia de grandeza”

A cantora Priscilla Alcântara fez uma bela homenagem a Ivete Sangalo após performance da dupla em bloco de Carnaval

Nesta terça-feira, 21, Priscilla Alcântara emocionou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem a Ivete Sangalo.

A cantora compartilhou uma foto em que cantava no bloco de Carnaval de Ivete em Salvador. Na foto, as duas vestiam looks vermelhos, sendo o de Priscilla composto por um macacão brilhante recortado no meio.

“Escrevendo isso aqui com umas lagriminhas nos olhos porque é inevitável pensar em você sem se emocionar”, começou escrevendo a cantora na legenda da postagem.

A artista que apresenta do The Masked Singer Brasil ao lado de Ivete ainda escreveu: “É que me toca muito pensar que Deus me deu o privilégio de caminhar ao lado de alguém tão cheia de grandeza. E não me refiro a grandeza de seu sucesso, apesar de ele ser inerente a você. É grandeza de alma, de espírito. Eu amo quando a gente senta para conversar e você me conta suas histórias, é tanta generosidade. E como eu aprendo só em te observar vivendo”.

“Você é do tipo que constrói legado. Você aponta destinos. Mamãe e papai sempre me ensinaram a reconhecer gente que devo ter como referência. E assim como eles são pra mim, você tem sido uma referência de integridade”, ainda elogiou.

Por fim, a artista finalizou dizendo: “Parabéns por mais um carnaval. Eu vi e entendi tudo! Um beijo, sua cria”.

Nos comentários, a cantora Gloria Groove se emocionou com a homenagem e escreveu: “Meu coração explode com essas duas, socorro!”.

Os fãs da artista também adoraram o texto emocionante e rasgaram elogios à dupla nos comentários! “A Priscilla é o tipo de pessoa que olho nas redes e penso: nossa queria ser amiga. Deus te abençoe, lindeza”, escreveu uma seguidora.

E outro fã comentou: “O The Masked nunca foi sobre visibilidade, números ou algo do tipo, o propósito dele sempre foi unir vocês, reconectar você a sua arte. Tinha que acontecer de um modo ou de outro”. E Priscilla concordou: “E foi isso mesmo”.

Boa ação!

Durante seu bloco de Carnaval em Salvador, Ivete Sangalo fez um apelo pelas vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo.

Eu queria atentar todos nós para uma coisa que está acontecendo no litoral de São Paulo. Muitas chuvas acontecendo. A gente está aqui curtindo, é um privilégio. Vamos ajudar”, disse a artista.