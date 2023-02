Ivete Sangalo faz apelo por vítimas da chuvas no litoral de São Paulo: "Vamos ajudar"

Ivete Sangalo pediu doações para os desabrigados; volume de chuvas é o maior registrado na história do país

Antes de começar seu último dia de desfile em Salvador, Ivete Sangalo (50) fez um apelo pelas vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo.

"Eu queria atentar todos nós para uma coisa que está acontecendo no litoral de São Paulo. Muitas chuvas acontecendo. A gente está aqui curtindo, é um privilégio. Vamos ajudar. Eu vou colocar nas minhas redes sociais onde vocês podem ajudar, para fazer o PIX, para comprar remédio, mandar roupa, mandar tudo o que a gente puder oferecer. Essa mesma união que nos traz ao Carnaval de Salvador é a mesma que fortalece e ajuda a vida de muitas pessoas", declarou ela.

Marido de Ivete Sangalo fala da alimentação da cantora durante a folia: "Quebra todas as teorias"

Marido de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady (37) revelou que é ele quem cuida da alimentação da cantora, não apenas no carnaval, mas como no ano inteiro.

“A Ivete sabe muito de alimentação, ela é muito disciplinada. Ela sabe o que pode comer, quantidade, e o que faz bem pra ela, conhece muito bem o corpo dela”, iniciou ele.

“O que eu fiquei mais curioso é que quando eu conheci ela, eu tentava aplicar várias estratégias alimentares que eu apliquei em atletas, e não funcionava com ela. E eu ficava ‘de onde vem tanta energia dessa mulher, que ela quase não come?”, contou. “Quando chega o final do carnaval ela fica mais tranquila, e aceita melhor os alimentos”, complementou.

“Eu já vi ela comendo algodão doce e comendo bolo em cima do trio. Não tem o que é certo e o que é errado, Ivete quebra todas as teorias, tudo o que a gente preconiza, ela consegue fazer do jeito dela e dá certo”, seguiu o nutricionista.