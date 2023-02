Ivete Sangalo surge ao lado do marido e do filho em trio elétrico

A cantora Ivete Sangalo compartilhou um vídeo acompanhada do seu marido Daniel Cady e seu filho Marcelo em trio elétrico

Nesta segunda-feira, 20, Ivete Sangalo encantou a web ao compartilhar um vídeo ao lado do seu marido e de seu filho.

A cantora apareceu cantando no trio elétrico do seu bloco com um body brilhante enquanto seu marido Daniel Cady a abraçava, e seu filho mais velho Marcelo tocava tambores.

“Família das crias”, escreveu a artista e apresentadora do “The Masked Singer Brasil” na legenda do clipe publicado em seu Instagram.

Nos comentários, a cantora Priscilla Alcântara escreveu: “amados”. E a atriz Larissa Manoela também elogiou a família na folia: “Lindos demais”.

Os fãs de Ivete também adoraram o vídeo e rasgaram elogios ao trio nos comentários! “Gente que coisa linda! Eles se parecem demais os 3! E são lindos”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Maravilhosos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Amor de mãe!

Durante seu bloco de Carnaval em Salvador, Ivete Sangalo se declarou para seu filho Marcelo que a acompanhava na percussão da performance.

"Meu filho, meu amor, meu presente, meu carnaval. Te amo meu filho lindo! Marcelo Sangalo Cady", se declarou a cantora.