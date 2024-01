Pocah celebra paixão pelo Carnaval e realiza sonho: 'Conquista'

Em conversa com a CARAS Brasil, Pocah entrega realização de sonho com seu próprio trio elétrico e revela novidades da atração

Neste sábado, 20, Pocah anuncia que irá curtir o Carnaval de 2024 em grande estilo com seu próprio trio elétrico. A cantora, que vai desfilar em São Paulo em 13 de fevereiro, deve comandar o Bloco da Pocah na cidade em cima de rodas pela primeira vez, após quatro anos de formato fechado. Em conversa com a CARAS Brasil, a artista entrega realização de sonho com o evento, celebra a paixão pelo Carnaval e revela as novidades da atração: "Conquista".

"Carnaval é um espetáculo, uma verdadeira sinfonia de cores, pessoas, festas e culturas. Sempre fui admiradora dessa festa como foliã, mas agora, pela primeira vez, terei meu próprio trio para chamar de meu", compartilha Pocah , que ganhou fama com suas apresentações durante o Carnaval.

"É a realização de um sonho. Posso adiantar que essa atmosfera de fantasia inspirará todo este projeto que é o Bloco da Pocah 2024. Estou entusiasmada, tocada emocionalmente e, acima de tudo, realizada. É uma conquista que veio com dedicação", acrescenta a cantora sobre a festa em São Paulo.

Durante o Carnaval , o bloco da artista deve contar com concentração na Avenida Marquês de São Vicente e sair entre 13h e 18h. Com atrações que ainda devem ser anunciadas para o evento, Pocah adianta o que os fãs podem esperar: "Haverá musas, participações especiais e até um evento de encerramento".

Para encerrar a data, o evento de Carnaval ainda vai contar com o After do Bloco da Pocah, que deve acontecer na casa de shows Audio, das 19h às 05h. "Posso garantir que o Bloco da Pocah veio para marcar presença e transformar São Paulo de uma maneira nunca antes vista. Aguardem!", completa a cantora.

FOTOS: DIVULGAÇÃO