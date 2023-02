Paolla Oliveira volta a usar fantasia mínima na Sapucaí

Rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira volta à Sapucaí para o desfile das campeãs e ostenta o seu corpão sarado em fantasia mínima

A atriz Paolla Oliveira arrancou suspiros de uma multidão ao cruzar a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o desfile das campeãs de 2023. Neste sábado, 25, ela voltou a vestir a sua fantasia ousada e mínima para brilhar à frente da bateria da escola de samba Grande Rio na passarela do samba.

A estrela foi fotografada na concentração do desfile ao lado do seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, e com o seu look ousado. A fantasia da estrela contou com detalhes em prata, que ostentaram a beleza deslumbrante dela, deixando em destaque o seu corpo sarado e as curvas impecáveis.

Para completar o visual, Paolla usou um adereços na cabeça e nos ombros, deixando o visual ainda mais chamativo e deslumbrante. Vale lembrar que, neste ano, a escola de samba Grande Rio ficou em sexto lugar na classificação das notas do desfile de carnaval. A campeã de 2023 foi a escola Imperatriz Leopoldinense.

Fotos: Anderson Borde, Daniel Pinheiro e Victor Chapetta / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidpixbet)

Momento tenso de Paolla Oliveira nos bastidores da Sapucaí

No carnaval, Paolla Oliveira chamou a atenção com o seu corpaço sarado e também com um momento tenso nos bastidores do desfile na Sapucaí. A atriz foi vista em um momento de tensão ao telefone pouco antes de entrar na passarela do samba e a estilista dela explicou o que aconteceu.

A estilista Michelly X foi a responsável pela confecção da fantasia da atriz Paolla Oliveira para o desfile da escola de samba Grande Rio na Marquês de Sapucaí. Ela contou que não conseguiu ter acesso à concentração do desfile ao mesmo tempo que Paolla e isso deixou a atriz tensa, pois precisava de ajuda para fechar uma parte do figurino. Então, ela contou que recebeu a ajuda para ir até a atriz e deu tudo certo.

"Ontem a Paolla Oliveira desfilou maravilhosamente, muita gente perguntou ‘aconteceu alguma coisa? abriu a roupa?’. Não, não abriu, a única coisa foi que eu não tinha acesso à concentração e aí ela ficou desesperada, porque eu tinha que fechar as fivelas que prendia o costeiro na roupa. Então, ela entrou em desespero achando que eu não ia conseguir chegar, mas o segurança foi lá, me pegou, fechei a fivela e deu tudo certo", afirmou.