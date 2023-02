Estilista de Paolla Oliveira explica momento tenso da atriz: 'Ficou desesperada'

Estilista Michelly X explica situação de Paolla Oliveira falando ao celular antes do desfile na Sapucaí e conta o que aconteceu

A estilista Michelly X foi a responsável pela confecção da fantasia da atriz Paolla Oliveira para o desfile da escola de samba Grande Rio na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite de domingo, 19. Porém, uma situação viralizou nas redes sociais. Isso porque a artista foi flagrada em um momento tenso enquanto estava ao telefone antes do início do desfile. Nas redes sociais, a estilista explicou o que aconteceu.

Michelly X contou que não conseguiu ter acesso à concentração do desfile ao mesmo tempo que Paolla e isso deixou a atriz tensa, pois precisava de ajuda para fechar uma parte do figurino. Então, ela contou que recebeu a ajuda para ir até a atriz e deu tudo certo.

"Ontem a Paolla Oliveira desfilou maravilhosamente, muita gente perguntou ‘aconteceu alguma coisa? abriu a roupa?’. Não, não abriu, a única coisa foi que eu não tinha acesso à concentração e aí ela ficou desesperada, porque eu tinha que fechar as fivelas que prendia o costeiro na roupa", contou nos stories do Instagram.

Logo depois, ela completou: "Então, ela entrou em desespero achando que eu não ia conseguir chegar, mas o segurança foi lá, me pegou, fechei a fivela e deu tudo certo".

Paolla Oliveira escolheu uma fantasia mínimo e que deixou à mostra seu corpão perfeito. Ela cobriu apenas o essencial com um material prateado e usou um grande adereço de cabeça.

Paolla Oliveira rebate cobrança pelo corpo perfeito

Em entrevista na Revista CARAS, Paolla Oliveira rebateu as cobranças pelo corpo perfeito no Carnaval. A estrela opinou sobre a pressão estética que as mulheres sofrem. “A gente precisa desconstruir essa ideia careta. A gente está vivendo um momento de muita liberdade, liberdade do nosso corpo. Estou sedenta por mudanças na minha vida e não quero mais ficar cedendo aos velhos padrões. Não tem essa história de preparação para o carnaval, a gente já está preparada!”, disparou ela.

E completou: “Se eu tenho essa voz, por que não fazer uma reflexão e inspirar as pessoas. Quero estar bonita, quero estar bem no carnaval, mas tenho muito mais coisas para falar, quero questionar e quero que as pessoas se sintam questionadas”.

“A gente nunca é o suficiente para quem tem uma expectativa que não é a sua realidade. A gente está sempre fora dos padrões. Por mais próxima que eu esteja de algum padrão, eu nunca estou aceitável, me sinto inadequada várias vezes e isso, infelizmente, é uma constante para todas as mulheres. E eu me enquadro nisso”, finalizou.