Imperatriz Leopoldinense vence o carnaval do Rio de Janeiro ao contar a história de Lampião

Imperatriz Leopoldinense é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro em 2023 após 22 anos sem conquistar títulos

A escola de samba Imperatriz Leopoldinense é a grande campeã do grupo especial do carnaval do Rio de Janeiro de 2023. Nesta quarta-feira, os fãs do carnaval carioca acompanharam a apuração das notas e viram a vitória da Imperatriz com 269.8 pontos.

O segundo lugar ficou com a Viradouro e o terceiro lugar é da Vila Isabel. A escola de samba rebaixada para a Série Ouro neste ano foi a Império Serrano.

Em 2023, a Imperatriz Leopoldinense contou a história de Lampião e a cultura nordestina com a inspiração na literatura de cordel com o enredo chamado de 'O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida'. Um dos destaques do desfile foi a presença de Expedita Ferreira da Silva, filha de Lampião e Maria Bonita. Ela desfilou em um carro alegórico aos 90 anos de idade.

A rainha de bateria da escola de samba é Maria Mariá, de 21 anos. O desfile também contou com a presença da ex-A Fazenda Marina Ferrari, que desfilou como musa no chão com uma fantasia toda vermelha.

Mocidade Alegre é a campeã no carnaval de São Paulo

A escola de samba Mocidade Alegre foi a campeã do Grupo Especial do carnaval de São Paulo em 2023. No enredo, a agremiação cantou sobre Yasuke, um imigrande africano que se tornou o primeiro samurai negro do Japão.

O segundo lugar ficou com a Mancha Verde e o terceiro lugar é da Império de Casa Verde. Neste ano, as escolas de samba Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixadas para o Grupo de Acesso.

A ex-BBB Thelma Assis desfilou como musa da Mocidade Alegre e comemorou a vitória da agremiação nas redes sociais. "É CAMPEÃAAAAAA. Que emoção minha escola! Parabéns @mocidadealegre. Somos todos Yasuke!!! PODE TER FÉ QUE TODO PRETO PODE SER O QUE QUISER", disse ela.