Thelma Assis exibe corpaço desenhado em fantasia cavada de Carnaval

Ex-BBB Thelma Assis brilhou na avenida desfilando pela Mocidade Alegre em São Paulo

A campeã do BBB 20, a médica Thelma Assis (38), mostrou seu samba no pé com muita beleza ao desfilar pela Mocidade Alegre, escola que já integrava antes do reality. Neste sábado, 18, a famosa deu um show de beleza na avenida em São Paulo ao colocar seu corpaço para jogo.

Dona de curvas definidas, a ex-BBB surgiu deslumbrante no momento usando uma fantasia verde cheia de brilhos. Com um body bem cavado, ela cobriu apenas o necessário e impressionou com sua boa forma.

Em sua rede social, Thelminha compartilhou vídeos e fotos para exibir detalhes da produção para falar sobre o tema de resistência. "Esse foi o look escolhido para falar de resistência e mostrar que nós podemos e devemos ser tudo o que quisermos. Parabéns @mocidadealegre pelo lindo desfile", disse ela.

Com uma história de vida cheia de conquistas, a ex-BBB fez questão de mostrar sua força pela fantasia. "A.N.C.E.S.T.R.A.L.I.D.A.D.E. Abro o desfile dessa escola tão querida representando Yasuke e os seus ancestrais que também são meus. “Atotô Obalua Yê !" Com as bençãos dos orixás abram alas que a @mocidadealegre vai passar", falou.

Veja a fantasia de Thelma Assis:

Fotos: Leo Franco / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thelma Assis (@thelminha)

Apaixonada pela folia, Thelma Assis diz: 'O coração bate mais forte'

Já são 18 anos entrando na avenida do samba, em São Paulo, mas o frio na barriga continua o mesmo! Thelma Assis (38), a Thelminha, tem uma longa história com o carnaval e, em 2023, terá missão dupla na folia. A médica e apresentadora desfilará pela Mocidade Alegre, na capital paulista, e brilhará na Mangueira, no Rio.

“A minha maior terapia é o carnaval. Não tem como passar por essa avenida sem ser feliz!”, comemora ela, em bate-papo exclusivo com CARAS, no Sambódromo do Anhembi, palco da folia paulistana. Dividindo-se entre a Medicina e o quadro Bem Estar, no global É de Casa, a vencedora do BBB20, nesse momento, só quer saber de uma coisa: sambar!

– Qual a importância de desfilar no carnaval?

– É muita responsabilidade desfilar em uma escola de samba. Você tem que se dedicar. Ao longo do ano, tento sempre estar presente. Coloquei na agenda as datas dos ensaios para não deixar nada a desejar. Fui me apaixonando pelo carnaval, não só pela festa, mas por tudo que envolve a folia. Desde a divulgação o enredo, acompanho a sinopse, a escolha do samba, cada passo para chegar até o desfile. Muita gente gosta só de curtir a festa, mas sigo cada detalhe. Eu recomendo para todo mundo, pelo menos uma vez na vida, prestigiar essa festa assistindo ou desfilando. Você não tem noção da energia que é!