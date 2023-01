Thelma Assis alfineta haters e rebate críticas sobre vitória no BBB 20: ''Vão viver!''

Irritada, médica Thelma Assis, vencedora do BBB 20, manda recado para internautas que não aceitam sua vitória no reality show

A médica Thelma Assis (38) usou suas redes sociais no domingo, 15, para falar sobre os comentários recentes na web em relação à edição do Big Brother Brasil em que se consagrou campeã.

Em sua conta no Twitter, a anestesiologista, que venceu o BBB 20, citou o início da nova temporada do reality show, que inicia nesta segunda-feira, 16, e em tom irônico, deixou um recado para quem não concorda com sua vitória na atração.

"Entrei agora no Twitter e olha… Ainda bem que amanhã começa mais um BBB, porque o ano é 2023 e a galera não para de brigar por pautas do 20", começou falando.

"Sério gente! Vão viver! Ou então vão maratonar o BIG20 que foi fantástico, cheio de gente foda sim, mas posso dar spoiler do final? Eu venci. Paz", disparou ainda Thelminha.

A passista ainda finalizou afirmando que não dará palco para os críticos de plantão: "E eu não vou responder hate que só tá esperando o meu biscoito pra dar RT."

Confira o tweet de Thelma Assis sobre a vitória no BBB 20:

Entrei agora no TT e olha…

Ainda bem que amanhã começa mais um BBB pq o ano é 2023 e a galera não para de brigar por pautas do 20

Sério gente! Vão viver! Ou então vão maratonar o BIG20 que foi fantástico, cheio de gente foda sim, mas posso dar spoiler do final?eu venci paz — Thelma (@thelminha) January 16, 2023

E eu não vou responder hate que só tá esperando o meu biscoito pra dar RT — Thelma (@thelminha) January 16, 2023

Thelma Assis revela regalias no pré-confinamento do reality

Thelma Assis, comentarista de saúde do É De Casa, participou no sábado, 14, do programa matinal da TV Globo para falar sobre o Big Brother Brasil 23.

A campeã da 20ª edição do reality revelou alguns segredos do confinamento no hotel e ainda tentou explicar como os participantes devem estar se sentindo. "Uma hora dessas eu estava confinada [no hotel], ansiosíssima, porque eu nunca senti tanta ansiedade na minha vida quanto naquele confinamento. E aí lá dentro eu ficava fazendo atividade física, para tentar gastar essa ansiedade, para queimar a ansiedade", disse.

Em seguida, Thelma contou um segredo que adotou enquanto estava no hotel. "Eu fiquei com medo de mudar meu ciclo [durante o reality], porque a gente fica até de madrugada conversando e festando. Aí falei: 'Vou aproveitar para dormir tudo o que tiver que dormir agora'", revelou.

