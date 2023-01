Campeã do BBB 20, Thelma Assis revela regalias no pré-confinamento do reality

No programa 'É De Casa', a ex-BBB Thelma Assis revelou alguns segredos do confinamento no hotel

Thelma Assis (38), comentarista de saúde do É De Casa, participou neste sábado, 14, do programa matinal da TV Globo para falar sobre o Big Brother Brasil 23, que estreia na próxima segunda-feira, 16.

A campeã da 20ª edição do reality revelou alguns segredos do confinamento no hotel e ainda tentou explicar como os participantes devem estar se sentindo.

"Uma hora dessas eu estava confinada [no hotel], ansiosíssima, porque eu nunca senti tanta ansiedade na minha vida quanto naquele confinamento. E aí lá dentro eu ficava fazendo atividade física, para tentar gastar essa ansiedade, para queimar a ansiedade", revelou a médica.

Em seguida, Thelma contou um segredo que adotou enquanto estava no hotel. "Eu fiquei com medo de mudar meu ciclo [durante o reality], porque a gente fica até de madrugada conversando e festando. Aí falei: 'Vou aproveitar para dormir tudo o que tiver que dormir agora'", revelou.

Durante o pré-confinamento, ela só tinha contato com a produção da Globo, e ela expôs que teve algumas regalias liberada por eles. "Então eu dormia muito, fazia atividade física, de vez em quando lia um livro ou assistia a uma série quando eles deixavam", detalhou. "Mas é uma ansiedade danada", ressaltou a ex-BBB.

Profissionais da saúde

Ainda no programa matinal, Thelminha falou sobre os vários participantes do BBB 23 serem profissionais da saúde, assim como ela. "Tem dois biomédicos, dois médicos, quase entrou mais um pela casa de vidro, tem psicologa, tem profissional de Educação Física", comentou.

Ela ainda contou que antes de ficar confinada, chegou a ficar de plantão no hospital em que trabalhava. "Acho que o profissional da saúde gosta de desafios. Não é fácil cuidar da saúde das pessoas, então acho que essa coisa do desafio e do foco já faz parte da vida desse povo, da personalidade, e aí se joga no BBB que é um grande desafio também", finalizou.

