Mocidade Alegre é a campeã no carnaval de SP e Thelma Assis comemora: 'Que emoção'

Mocidade Alegre comemora seu 11º título de campeã no carnaval de São Paulo

A escola de samba Mocidade Alegre é a grande campeã do carnaval de São Paulo em 2023. Na tarde desta terça-feira, 21, os fãs do carnaval acompanharam a apuração dos votos e viram a vitória da Mocidade Alegre, que cantou o enredo sobre Yasuke, um imigrande africano que se tornou o primeiro samurai negro do Japão.

O segundo lugar ficou com a Mancha Verde e o terceiro lugar é da Império de Casa Verde. Neste ano, as escolas de samba Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixadas para o Grupo de Acesso.

A ex-BBB Thelma Assis desfilou como musa da Mocidade Alegre e comemorou a vitória da agremiação nas redes sociais. "É CAMPEÃAAAAAA. Que emoção minha escola! Parabéns @mocidadealegre. Somos todos Yasuke!!! PODE TER FÉ QUE TODO PRETO PODE SER O QUE QUISER", disse ela.

Thelminha está na escola de samba há 18 anos e falou sobre isso antes do desfile. “Estou me tornando maior de idade nessa Avenida. Cada desfile é uma emoção e possui um significado. Este ano a gente está trazendo um enredo com duas culturas tão potentes, oriental e a africana, misturando isso tudo num desfile que vocês vão se surpreender”, disse ela.

Ex-BBB Thelma Assis fala de sua paixão pelo carnaval

Thelma Assis (38), a Thelminha, curte os desfiles das escolas de samba há 18 anos e desfilou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em SP, ela brilhou pela Mocidade Alegre. E no RJ, ela desfilou pela Mangueira.

“A minha maior terapia é o carnaval. Não tem como passar por essa avenida sem ser feliz!”, comemora ela, em bate-papo exclusivo com CARAS, no Sambódromo do Anhembi, palco da folia paulistana.

– Qual a importância de desfilar no carnaval?

– É muita responsabilidade desfilar em uma escola de samba. Você tem que se dedicar. Ao longo do ano, tento sempre estar presente. Coloquei na agenda as datas dos ensaios para não deixar nada a desejar. Fui me apaixonando pelo carnaval, não só pela festa, mas por tudo que envolve a folia. Desde a divulgação o enredo, acompanho a sinopse, a escolha do samba, cada passo para chegar até o desfile. Muita gente gosta só de curtir a festa, mas sigo cada detalhe. Eu recomendo para todo mundo, pelo menos uma vez na vida, prestigiar essa festa assistindo ou desfilando. Você não tem noção da energia que é!

– E o que passa na cabeça e no coração ao pisar na avenida?

– Fico muito nervosa antes de cada desfile, o coração bate mais forte. Sentimos uma emoção diferente a cada ano. Às vezes, o enredo tem muito a ver com você, como neste ano com a Mangueira, falando de África, Bahia e mulheres pretas. Às vezes, você passou por um ano muito difícil e é no carnaval que você aproveita para se jogar, se recuperar, renovar todas as energias. Às vezes, é uma comemoração. Eu desfilei para comemorar que eu tinha ganhado uma bolsa de 100% na faculdade de Medicina. As emoções são diferentes, mas no final a sensação é a mesma, é muito gostoso. Depois de uma pandemia em que nos questionamos até se as coisas iriam voltar a ser como antes, ter um carnaval fora de época, em 2022, foi importante. Mas neste ano voltamos com tudo. Tenho certeza de que todo mundo que é sambista está muito feliz.