Paolla Oliveira surge em clima de Carnaval com look ousado e estiloso

A atriz Paolla Oliveira mostrou seu look estiloso em um ensaio de escola de samba e ainda mostrou os bastidores de sua preparação para o Carnaval

Nesta terça-feira, 28, Paolla Oliveira surpreendeu seus fãs ao mostrar em suas redes sociais que já está em clima de Carnaval. A atriz compartilhou em seu Instagram uma série de fotos em que mostrava o look escolhido para comparecer a um ensaio de sua escola de samba, a carioca Grande Rio.

O look ousado e estiloso da estrela era uma espécie de macacão todo recortado e decotado. A peça com recortes estratégicos ainda possuía manga em apenas um dos braços. A artista ainda completou o look com uma meia calça.

O visual da namorada de Diogo Nogueira ainda levava um acessório. Um chapéu inusitado, em formato de disco, repleto de brilhantes, assim como a roupa de Paolla. Para combinar com o look que parecia uma noite estrelada, a artista ainda usava brincos prateados em formato de estrela.

Em seus stories, Paolla mostrou todos os bastidores, desde o momento em que vestiu o look, a sessão de fotos com o visual, sua chegada no ensaio, e alguns vídeos e fotos em que ela aparecia mostrando que tem muito samba no pé.

Além dessas imagens, a famosa ainda compartilhou um vídeo em que mostrava os bastidores de sua preparação para o Carnaval. Paolla surgia apenas de roupão e óculos escuro, falando um pouco do nervosismo que sente em ensaios de escolas de samba.

“Parece que não vai dar certo. Toda vez eu tenho essa sensação. Toda vez que eu vou no ensaio, ouço o samba pela primeira vez, eu falo assim: ‘Gente não vai dar certo, eu não vou lembrar as paradas, os negócios. Definitivamente esse não vai dar’. Aí começa a tomar forma, os cristais vão chegando, vão colando, e começa a tomar forma”, comentou a protagonista da novela “Cara e Coragem”.

Paolla ainda legendou a postagem comentando sobre sua data favorita no ano. “Carnaval é magia, emoção, catarse. Fácil não é, mas é gostoso o desafio da realização”, escreveu a morena.

Não vai mais!

A influenciadora Bianca Andrade, que já foi musa da escola Grande Rio, deu más notícias sobre o Carnaval recentemente. A famosa não irá desfilar no Carnaval de 2024. Em uma conversa com seus seguidores, ela explicou o motivo.

“Eu tomei essa decisão com muito custo porque eu amo o Carnaval, sou carioca raiz. Mas é muito importante a gente entender que não dá para a gente fazer todas as coisas do planeta. Não dá para abraçar o mundo com as pernas”, disse a mãe de Cris.