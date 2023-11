Bianca Andrade surpreende fãs ao fazer revelação sobre o Carnaval: “Não vou mais”

A influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade desfilou no ano passado pela escola de samba Grande Rio

Nesta sexta-feira, 10, Bianca Andrade surpreendeu seus fãs ao revelar que não fará parte do Carnaval no ano que vem. A influenciadora, que recentemente se envolveu em um grave acidente de carro, foi ao seu Instagram responder algumas perguntas de seus seguidores.

Um admirador perguntou para a mãe do pequeno Cris: “Vai desfilar no próximo Carnaval?”. Na legenda dos stories, a ex-BBB escreveu: “Nunca falei sobre isso!”. E deu mais detalhes: “Dica: Não dá para fazer mil coisas com excelência. Tive que ter coragem de dizer não para alguns projetos para focar nas minhas prioridades”.

A participante do BBB 20 comentou sua decisão: “Eu tomei essa decisão com muito custo porque eu amo o Carnaval, sou carioca raiz. Mas é muito importante a gente entender que não dá para a gente fazer todas as coisas do planeta. Não dá para abraçar o mundo com as pernas”.

Bianca Andrade foi musa da escola de samba carioca Grande Rio em 2022. Na época, o samba enredo da escola falou sobre o orixá Exu, e Boca Rosa desfilou como Rainha da Folia. “Antes, ficava tensa querendo saber se estava sambando direito, quem sambava melhor, quem estava com a fantasia mais bonita. Mas depois que fui mãe, relaxei. Aprendi a focar no que realmente importa e a me divertir”, disse Bianca ao site Gshow quando cruzou a Sapucaí.

Vale lembrar que em 2023, Bianca não desfilou. Foi o ano em que seu ex-marido, Fred do canal Desimpedidos, estava confinado no BBB 23. Por conta disso, a mamãe coruja ficou cuidando do filho Cris.

Reprodução: Instagram

Críticas!

Outra influenciadora que foi musa da Grande Rio comentou sobre o Carnaval recentemente. A influenciadora e ex-participante da Fazenda, Mileide Mihaile comentou com exclusividade para a CARAS Digital sobre críticas que recebeu por desfilar na Sapucaí.

"No meu início, a crítica foi super negativa, porque eu não ensaiei, não me preparei, não experimentei entender meu corpo e fui direto para os ensaios da Grande Rio", comentou.