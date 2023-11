Mileide Mihaile relembra críticas no Carnaval: "Não me preparei"

Musa da Grande Rio, a influenciadora digital Mileide Mihaile relembrou as críticas que sofreu ao adentrar no universo do Carnaval

Mileide Mihaile, que começou sua trajetória artística dançando na banda "Aviões do Forró", ganhou destaque como Musa da Grande Rio, escola de samba tradicional do Rio de Janeiro. Apesar de sua paixão pela dança, a influenciadora digital e empresária enfrentou alguns desafios ao adentrar no universo do Carnaval.

"No meu início, a crítica foi super negativa, porque eu não ensaiei, não me preparei, não experimentei entender meu corpo e fui direto para os ensaios da Grande Rio", confessou ela à CARAS Digital, revelando ter achado tudo muito difícil. "O samba, o fôlego é diferente, porque é um ritmo ali, uma cadência muito maior. Eu senti muita dificuldade."

Mas a experiência dos palcos também foi importante para que Mileide pudesse se desenvolver cada vez mais na avenida. "A base da dança ajuda em todos os outros ritmos, porque é muito mais fácil você aprender e pegar um fôlego em outra categoria, porque o samba é diferente, do que você dançar um jazz, um forró", explicou.

Mas as críticas não abalaram a influencer, que abraçou o desafio e fez valer o posto de musa. "Eu me encontrei muito no Carnaval. Depois de uma temporada longe da dança, que foi onde eu comecei tudo, eu me encontrei, porque passei muito tempo sem dançar e sem sentir essa vibração. A Sapucaí é o maior palco de céu aberto, o espetáculo mais lindo do mundo. Eu me sinto muito honrada", disse a famosa, ressaltando o orgulho que sente por fazer parte do espetáculo que o Carnaval proporciona.

Para Mileide, estar na avenida é uma forma de transmitir uma mensagem positiva a todas as mulheres que se espelham nela e buscam encontrar força e determinação para enfrentar desafios e conquistar seus sonhos. "É um espaço muito importante pra gente que é mulher, para poder ter essa liberdade de expressão, mostrar ali o seu talento e levar outras mulheres também a se espelhar em nós. Não é sobre perfeição, é sobre empoderamento de verdade, sobre você se sentir rainha, poderosa, aquelas luzes, o seu público, sua família. É muito importante o carnaval", finalizou.

Mileide Mihaile fala sobre as conquistas de sua carreira

Empresária, influenciadora, empreendedora e mãe, Mileide Mihaile vem se destacando dentro e fora do universo digital. Acompanhada por mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, a famosa enfrentou muitos obstáculos para chegar onde está, mas revela ter a gratidão como força motriz para todo seu crescimento pessoal e profissional.

"Eu tenho muita gratidão! Tenho fãs que me acompanham desde o início da minha carreira. Quando eu me mudei para Fortaleza, cheia de sonhos, eu não imaginava que a dança e que esse universo e que as pessoas que eu ia encontrar, fossem abrir tantas portas, fosse me levar tão longe", disse ela à CARAS Digital. Confira a declaração completa!