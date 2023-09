Mileide Mihaile fala sobre as conquistas de sua carreira: "Alçando voos"

A empresária e influenciadora digital Mileide Mihaile refletiu sobre tudo que viveu para alcançar seus objetivos

Empresária, influenciadora, empreendedora e mãe, Mileide Mihaile vem se destacando dentro e fora do universo digital. Acompanhada por mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, a famosa, que trilha um caminho do mundo dos negócios e se destaca nas avenidas do Carnaval, enfrentou muitos obstáculos para chegar onde está, mas revela ter a gratidão como força motriz para todo seu crescimento pessoal e profissional.

"Eu tenho muita gratidão! Tenho fãs que me acompanham desde o início da minha carreira. Quando eu me mudei para Fortaleza, cheia de sonhos, eu não imaginava que a dança e que esse universo e que as pessoas que eu ia encontrar, fossem abrir tantas portas, fosse me levar tão longe", disse ela à CARAS Digital.

Para Mileide, o grande segredo é ter determinação e paixão pelo que se faz. A empresária enfatiza que mesmo em meio a inúmeras adversidades, sua crença no poder do trabalho e sua resiliência nunca diminuíram. "Até hoje, aqui mesmo em São Paulo, eu tô alçando voos e vejo que vale a pena ser resiliente, vale a pena trabalhar sem desistir", ressalta a influencer.

Segundo a influenciadora, todos os 'nãos' e os obstáculos que recebeu ao longo de seu percurso não foram em vão. Pelo contrário, foram degraus que a impulsionaram a crescer e evoluir constantemente. "Até hoje a gente encontra muitos nãos, muitos percalços pela frente e isso também faz parte e ajuda a gente ir se moldando, amadurecendo, fazendo um bom trabalho e vendo onde errou", enfatizou.

Ao relembrar sua origem, lutas e conquistas, Mileide reforça que hoje só tem que agradecer a tudo que possui, e ressalta que ser grata continua sendo um elemento fundamental em sua vida. "A primeira palavra que eu falo quando coloco minha cabeça no travesseiro é gratidão, eu só agradeço. Cheguei onde nem eu mesma tinha planejado", completou.

Mileide Mihaile fala de sua identidade na moda

A influenciadora digital e empresária Mileide Mihaile é apaixonada pelo universo da moda e falou sobre os padrões de beleza. Tanto que ela contou que seu corpo já mudou ao longo dos anos e sempre destacou a importância de respeitar a si mesma durante as várias fases da vida. "Eu já cheguei a usar tamanho 42, já usei 36, depois voltei para o 40. As pressões sempre vão existir e você precisa seguir o seu caminho, trilhar a sua história, porque sempre vão falar e você tem que colocar isso em sua cabeça [...]", disse ela em um trecho.