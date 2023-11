Bianca Andrade recebe alta hospitalar após acidente de carro: "Não canso de agradecer"

A influenciadora Bianca Andrade recebeu alta hospitalar neste domingo, 5, após sofrer um acidente de carro com seu filho, Cris, de 2 anos

Neste domingo, 5, a influenciadora digital Bianca Andrade acordou com uma boa notícia para seus seguidores. Após passar três dias internada no hospital depois de um grave acidente de carro, a ex-BBB 20 recebeu alta e irá se recuperar em casa.

Para quem não acompanhou, a famosa bateu seu carro em uma árvore no último dia 2 e precisou ficar sob observação médica. Seu filho, Cris, de 2 anos, estava presente no veículo, junto de outros dois funcionários. A criança e seu motorista sofreram ferimentos leves e logo foram liberados. Já a influencer e sua babá permaneceram sob observação médica.

Nos stories sobre sua alta, Bianca revelou que ela e sua funcionária, Day, já estão indo para casa."Bom diaaaaa! Para quem está nos acompanhando, notícia boa: Day e eu recebemos alta, AMÉM!!! Indo buscar meu bebê e aproveitar a vida com ele", contou a influencer ao publicar foto já dentro do carro.

Ela também aproveitou para frisar a importância da cadeirinha para crianças no carro, que fez com que seu filho não sofresse ferimentos graves."Vou sempre lembrar: cadeirinha salva a vida das nossas crianças. Não canso de agradecer por ter protegido a vida do meu", disse Bianca.

Bruna Biancardi foi criticada por não usar cadeirinha com sua filha

Mesmo com o exemplo de Bianca Andrade sobre o uso de cadeirinha para crianças no carro, a influenciadora Bruna Biancardicausou polêmica por não usar o método de segurança com sua filha. Em vídeo publicado no último sábado, 4, em seus stories, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr, apareceu andando de carro no colo da mamãe.

Na internet, a influenciadora foi detonada por sua atitude, sendo apontada como irresponsável. E neste domingo, 5, Biancardi usou as redes sociais para esclarecer o ocorrido no vídeo. "Ontem fiz um vídeo no carro com a Mavie fora do bebê conforto e muitos estão comentando... Eu estava indo de uma casa para a outra - um percurso que dá pra ser feito a pé. Como ela estava dormindo, fui de carro", iniciou.

"Sai da importância da 'cadeirinha' e do cinto de segurança, ela usa sempre que anda de carro. Não usamos ontem porque realmente era um percurso muito rápido", terminou Bruna.