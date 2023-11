Bruna Biancardi se explica por não seguir protocolo de segurança com a filha

Após publicar um vídeo polêmico com sua filha, Mavie, Bruna Biancardi se explica por não seguir protocolo de segurança com a bebê

A influenciadora digital Bruna Biancardi foi criticada pelos internautas em vídeo publicado no último sábado, 4, em seus stories. Na ocasião, ela falou sobre os perrengues que passou com sua bebê recém-nascida, Mavie, durante 24 horas sem energia elétrica em casa. Nos registros, a mãe da filha de Neymar Jr apareceu com a criança no colo enquanto andava de carro.

A atitude foi detonada por seus seguidores, que apontaram que Biancardi não estava seguindo os protocolos de segurança no trânsito com sua filha, que não estava em uma cadeirinha ao andar de carro. E neste domingo, 5, a famosa decidiu se explicar sobre o ocorrido em suas redes sociais.

Nos stories do seu Instagram, a mamãe publicou um texto justificando sua ação. "Ontem fiz um vídeo no carro com a Mavie fora do bebê conforto e muitos estão comentando... Eu estava indo de uma casa para a outra - um percurso que dá pra ser feito a pé. Como ela estava dormindo, fui de carro", iniciou.

"Sai da importância da 'cadeirinha' e do cinto de segurança, ela usa sempre que anda de carro. Não usamos ontem porque realmente era um percurso muito rápido", terminou Bruna. Vale ressaltar que a influenciadora Bianca Andrade sofreu um acidente no último dia 2 e agradeceu o uso da cadeirinha para proteger seu filho, Cris, de 2 anos, do ocorrido.

Bianca Andrade ressalta o uso da cadeirinha para seus seguidores

No último sábado, 4, a influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, contou detalhes sobre a recuperação do acidente de carro que sofreu durante o feriado. O seu veículo colidiu contra uma árvore durante uma viagem, mas não feriu nenhum dos quatro passageiros que estavam a bordo.

Ao explicar o que aconteceu, Bianca contou que a cadeirinha infantil e o cinto de segurança foram os itens que salvaram a vida do seu filho.“Graças a Deus meu bebê estava na cadeirinha, com cinto de segurança. Então, o Cris está perfeito, só com um machucado no rostinho. Jamais andem com seus bebês fora da cadeirinha, em hipótese alguma. A cadeirinha salvou a vida do meu filho”, disse ela nas redes sociais.

Agora, Cris está com o pai, o influenciador Fred Bruno, enquanto a mãe continua internada em observação. A influenciadora, no entanto, não deu nenhuma previsão de alta do hospital.