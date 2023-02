Nova mocinha da Globo, Bárbara Reis concilia gravações com Carnaval e revela coração dividido: 'Traição amiga'

Bárbara Reis revelou que estava com o coração dividido e que fez questão de viajar para poder presenciar os desfiles

Nova mocinha da Globo, Bárbara Reis (33) foi escolhida para ser a protagonista de Terra e Paixão, novidade da emissora. Ainda em gravação, a atriz conciliou as filmagens da novela com o Carnaval da Sapucaí para assistir ao Desfile das Campeãs do Camarote Caras. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que estava com o coração dividido com as escolas de samba e que fez questão de viajar para poder presenciar os desfiles.

"Ano passado eu não tive a oportunidade de vir, eu estava em São Paulo trabalhando. Aí esse ano eu estava trabalhando também. Aliás, estou aqui pós viagem, cansada de ter acordado cedo, de ter filmado ontem no sol, na soja. Peguei o avião hoje e estou aqui", contou Bárbara Reis , que está gravando Terra e Paixão no Mato Grosso do Sul.

"Todo Carnaval na Sapucaí é sempre muito inesquecível. Eu faço questão de vir todos os dias, para ficar bem de alma lavada. Carnaval na avenida é sempre inesquecível, muito bom estar aqui. Do lado de casa, é muito perto, imagina ter o maior espetáculo da Terra na cidade que você mora. É um deleite, muito gostoso", compartilhou.

A atriz, que já desfilou como musa no Carnaval de 2018, revelou qual a sua escola de samba do coração para a CARAS Brasil. "Viradouro é a escola que me conquistou. Em 2018 eu fui musa pela escola e eu adorei a energia da quadra, eu adorei como as pessoas me receberam. Mas meu coração de pequeneninha é do Salgueiro", contou sobre sua preferência.