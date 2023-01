Barbara Reis define os seus conceitos de força e feminilidade

Vilã em Todas as Flores, a atriz carioca Barbara Reis festeja o reconhecimento profissional sem tirar os pés do chão

Dando show de interpretação no papel da vilã Débora, em Todas as Flores, trama do Globoplay, Barbara Reis (33) tem chamado a atenção não apenas por seu talento, mas também por sua atmosfera de poder e sensualidade. Carioca da gema, nascida na Tijuca, zona norte do Rio, a atriz procura fugir dos rótulos ao mesmo tempo em que tenta criar cosciência sobre sua imagem. “Fui criada vendo que eu era bonita, desenvolvida e, de alguma forma, isso mexia com o imaginário dos homens. Quando eu ia para a escola de uniforme, acabava ouvindo coisas e isso não me agradava. Fui forjada nesse lugar de me esconder, mas em relação à sexualidade, para mim, a maturidade e a independência acabaram formando um conjunto único”, analisa ela, em ensaio exclusivo para CARAS, na Cidade Maravilhosa.

Hoje, segura de si e cheia de autoconfiança, Barbara é direta. “Não gosto de dizer que sou uma mulher sensual, mas uma mulher interessante”, define ela, cujo coração já tem dono: o ator Raphael Najan (38). Cotada para ser protagonista da próxima novela global das 9, Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco

(71), Barbara segue focada na repercussão — para lá de positiva — de seu trabalho no streaming.

“Em relação a ser no Globoplay ou ser na TV aberta, confesso que não há diferença dramatúrgica. A única diferença é que a gente gravou tudo em apenas cinco meses e uma novela tradicional você grava por até um ano”, compara ela, cuja estreia na TV foi na global Velho Chico, de 2016. Já em relação ao próximo trabalho, faz segredo e evita dar spoilers. “Eu não crio expectativa diante da expectativa das pessoas. Nesse sentido, como atriz, sei que as coisas funcionam nesse lugar de respostas. Fiz o teste para a novela em outubro e estou tranquila. Se por um milagre o telefone tocar, vou ficar feliz e vou começar a entender como vai ser esse processo”, pondera, sobre o possível papel de destaque na trama.

Antes de decolar nas artes, a carioca chegou a trabalhar como tosadora no petshop da família. “Eu não imaginaria estar onde estou aos 33 anos, mas eu sabia que seria um longo caminho. Acreditei e tenho pessoas que acreditaram muito em mim, no meu potencial”, explica. E, nessa trajetória, a presença da família foi essencial. “Minha família sempre acreditou que eu ia ser atriz. Minha mãe me deu todo o suporte. Meu pai não falava muito, mas hoje é o mais orgulhoso. Se a pessoa não me reconheceu, ele dá um jeito de dizer que sou a Barbara!”, diz ela, aos risos.

