Na Sapucaí, Larissa Manoela rouba a cena com transparência e brilho

Atriz Larissa Manoela apostou em look com transparência para camarote de Carnaval e impressionou

CARAS Digital Publicado em 22/04/2022, às 07h57

A atriz Larissa Manoela (21) esbanjou beleza e estilo na Sapucaí!

Musa de um camarote, a artista marcou presença nesta quinta-feira, 21, no evento carnavalesco com muito estilo e brilho.

Usando um look rosa, composto por cropped e hot pants, Larissa Manoela arrematou a combinação com uma calça transparente e cheia de brilhos.

"Eu tô muito “sapuquenta”", brincou ela ao fazer fotos fazendo várias poses e segurando uma mini bolsa de grife da mesma cor da roupa.

Nos comentários, os seguidores encheram a atriz de Além da Ilusão de elogios. "Uma deusa", admiraram. "Muito maravilhosa", falaram outros.

Nos últimos dias, Larissa Manoela foi anunciada como musa de um camarote do Rio de Janeiro e ela nao escondeu a felicidade de fazer parte do evento.

"Eu adoro Carnaval! E o Carnaval do Rio tem uma energia única. Poder acompanhar essa festa tão incrível em um lugar com um clima de festa, onde encontro amigos e a alegria pauta a noite, torna tudo ainda mais especial. O Nosso Camarote representa isso, é a extensão da festa, é um sentir um gosto a mais do Carnaval", declarou.

Veja o look de Larissa Manoela na Sapucaí: