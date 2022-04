Larissa Manoela é anunciada como musa de camarote no Carnaval do Rio

A atriz Larissa Manoela será uma das musas do Nosso Camarote, na Marquês de Sapucaí

Larissa Manoela(21) foi anunciada como uma das musas do Nosso Camarote, no Carnaval do Rio de Janeiro.

Essa será a primeira vez da atriz, que atualmente está no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, como musa de um camarote, e ela não escondeu a felicidade.

"Eu adoro Carnaval! E o Carnaval do Rio tem uma energia única. Poder acompanhar essa festa tão incrível em um lugar com um clima de festa, onde encontro amigos e a alegria pauta a noite, torna tudo ainda mais especial. O Nosso Camarote representa isso, é a extensão da festa, é um sentir um gosto a mais do Carnaval", afirmou a artista.

Outras musas do camarote

Além de Larissa Manoela, outras famosas também foram convidadas para serem musas como Sheron Menezzes (38), Juliana Paes (43), Thaila Ayala (36), Camila Queiroz (28), Giovanna Lancellotti (28) e Paolla Oliveira (40).

As veteranas falaram sobre a volta do Carnaval e o convite para serem musas. "Indescritível a expectativa de voltar a Sapucaí. Estou com uma saudade sem fim de tudo isso! Levarei toda essa alegria para o Nosso Camarote. Será uma noite muito especial cercada de amigos e com toda a animação de uma grande apaixonada por carnaval", afirmou SSjheron.

Lancellotti confessou que ficou muito feliz com o convite, já que ama Carnaval. "Eu fico muito feliz em ser homenageada pelo Nosso Camarote. Eu frequento esse camarote deste que ele nasceu, desde o seu primeiro ano. Eu sempre gostei de celebrar o Carnaval, sou uma pessoa muito animada e no Nosso Camarote tenho a oportunidade de encontrar pessoas queridas. É sempre um motivo de amor e celebração. E samba no pé, claro!", explicou.

Thaila Ayala também vibrou com o convite. "É minha casa no carnaval. É curtir a melhor energia da Sapucaí, com a melhor vista dos desfiles, melhores companhias. Não é à toa que se chama NOSSO. Porque é assim que a gente se sente", comentou a atriz.

"O que é NOSSO é sempre melhor. Nosso Camarote é pra mim sinônimo de alegria e tudo que tem de mais especial nessa festa que eu amo tanto", comentou Paolla.

Apaixonada por Carnaval, Juliana falou que está ansiosa para rever os amigos após a pandemia da covid-19. "Que eu amo o Carnaval, todo mundo sabe… estou com muita saudade daquela energia única da Sapucaí. Não teria forma melhor de retornar à festa a não ser como musa do Nosso Camarote, esse espaço querido onde reencontrarei os amigos. E na sexta, sei que a emoção será grande. É o dia que a Viradouro invade a avenida em busca do bicampeonato. Desfilei na Viradouro durante anos, 5 deles à frente da bateria. Com certeza vou vibrar e me emocionar muito ao ver a escola passar."

A festa no Nosso Camarote será nos dias 20, 21, 22, 23, 24 e 30 de abril. O evento é pilotado por Michel Diamant, Gabriel David, Santiago Vieira e Carol Sampaio.