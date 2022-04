Musa da Imperatriz, Hariany Almeida se emociona após ensaio: ''Estou vivendo um sonho''

Prestes a realizar sua estreia como musa da Imperatriz, Hariany Almeida publica registros de ensaio

CARAS Digital Publicado em 09/04/2022, às 14h08

Hariany Almeida (24) está estreando como musa da Imperatriz Leopoldinense!

E, após participar do ensaio técnico da última sexta-feira, 08, a influenciadora decidiu falar um pouco sobre como está se sentindo.

Em seu Instagram, ela compartilhou uma sequência de registros lindos e super divertidos de como foi a noite.

Além de imagens belíssimas usando seu look verde, a musa postou vídeos onde apareceu com o samba no pé.

É possível ver Iza (31), a rainha de bateria da escola, ao lado da loira em diversos momentos.

“Ontem foi um dia muito lindo, cheio de energia boa, estou vivendo um sonho, e muito feliz pela Imperatriz Leopoldinense ter me abraçado na escola… Estou postando um pouquinho de cada momento, foi muito especial”, começou na legenda.

“Agora segura a ansiedade para o dia oficial que já está chegando… Contagem regressiva! Já sabem cantar o hino da imperatriz? Eu quero todo mundo cantando no dia do desfile”, brincou a ex-participante de realitys ao final.

Confira fotos e vídeos de Hariany Almeida como musa da Imperatriz em ensaio: