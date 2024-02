Michel Teló recorda Carnaval em que conheceu Thais Fersoza: 'Sabor especial'

Em entrevista à CARAS Brasil, Michel Teló falou sobre o bloco Bem Sertanejo e comentou os preparativos para a maratona de Carnaval

Para Michel Teló (43) o Carnaval vem com um "sabor especial". Prestes a desfilar com o Bloco Bem Sertanejo pela primeira vez em Belo Horizonte, Minas Gerais, o cantor não esconde a animação para o feriado e ainda recorda o momento em que conheceu sua esposa, Thais Fersoza (39).

"Sempre gostei de assistir aos desfiles, de acompanhar tudo, de ver os blocos, a energia da galera", conta Michel Teló , à CARAS Brasil. "Inclusive conheci a Thais em um Carnaval, então tem um sabor especial para mim. Nos conhecemos na Sapucaí [no Rio de Janeiro], em um camarote, em 2012."

Neste ano, o cantor sertanejo irá desfilar com seu bloco todos os dias do Carnaval. A maratona começa neste sábado, 10, em Recife (PE); segue pelo domingo, 11, em São Paulo (SP); segunda-feira, 12, em Belo Horizonte (MG); e, por fim, em Balneário Camboriú (SC) na terça, 13.

"É demais [levar o sertanejo para o Carnaval]. Em São Paulo, em todos os anos que levamos o Bloco Bem Sertanejo, a turma se divertiu demais, dançou e cantou todas as modas. Fico feliz demais com o jeito que o público me recebe e curte o nosso bloco."

Para o futuro, após o feriado, o cantor sertanejo conta que já tem planos. Michel Teló pretende continuar com a turnê do álbum Rolê Aleatório, lançado no fim de 2023, e, sem dar muitos detalhes, assegura que terá novidades em breve para os fãs.

Recentemente, o artista sertanejo celebrou seu aniversário de 43 anos. Na ocasião, Thais Fersoza reuniu a família para comemorar a data especial e mostrou cliques do dia em seu perfil do Instagram. A festa teve direito à decoração com fotos e bolo personalizado.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO BLOCO BEM SERTANEJO, DE MICHEL TELÓ: