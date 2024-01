Thais Fersoza reúne a família para celebrar aniversário do marido, Michel Teló

Apresentadora Thais Fersoza organiza festa intimista ao lado dos filhos para comemorar o aniversário do marido, o cantor Michel Teló

No último sábado, 21, Thais Fersoza pegou uma folga das gravações do ‘Bate-papo BBB’ para celebrar o aniversário do marido, Michel Teló. A apresentadora organizou uma festinha intimista ao lado dos filhos, Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis, e se derreteu ao dividir registros da comemoração em suas redes sociais.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thais abriu um álbum de fotos da comemoração, que teve como tema a família do cantor. A comunicadora encomendou um bolo personalizado com fotos desde o nascimento dos herdeiros, além de encher a mesa da festinha com balões metalizados e os doces favoritos do marido.

A apresentadora ainda coordenou os looks da família para os registros na festinha intimista. Thais e Melinda usaram vestidos brancos, enquanto Téo e Michel apostaram em camisetas azul marinho. Sorridentes, eles deram um show de felicidade e harmonia nos cliques que foram publicados pela comandante da atração do reality show da Globo.

Na legenda da publicação, Thais fez questão de fazer uma declaração apaixonada ao cantor, com quem é casada há nove anos: “Marido amado.. que Deus siga te abençoando, iluminando, protegendo que seu caminho seja cercado de amor! Você é doçura, gentileza, generosidade, empatia e luz!”, ela se derreteu exaltando as qualidades do artista.

“Que sorte a nossa poder caminhar ao seu lado e aprender diariamente com sua forma de ver o mundo! Te admiro imensamente por isso.. que ser humano incrivelmente diferenciado você é.. quem te conhece sabe, quem não conhece sente. Você é exemplo, você é coração.. e nós temos muito orgulho disso! Te amamos infinito”, finalizou Thais.

Nos comentários, a família recebeu muitos elogios: "Nossa, que lindo! Parabéns Michel, sua esposa é dedicada sempre declarando lindas mensagens”, disse uma admiradora dos artistas. “Parabéns Teló! Deus abençoe ainda mais sua jornada com muito amor e realizações”, comentou outra. “Michel é um ser humano diferenciado”, elogiou mais uma.

Vale lembrar que a atriz e apresentadora Thais voltou para as telinhas da Globo e fez sua estreia no comando do ‘Bate-papo BBB’ no começo deste ano. A esposa de Michel é responsável por conduzir as conversas com os participantes recém-eliminados, que é transmitida na emissora logo após o brother deixar o reality.

