Jojo Todynho, Thais Fersoza e mais: conheça as novas apresentadoras do BBB24

Novo time de apresentadores do BBB 24 é anunciado pela Globo, incluindo nomes como Jojo Todynho, Thais Fersoza, Mari Gonzalez e Pequena Lô

Nesta quarta-feira, 04, a Globo divulgou os nomes dos novos apresentadores que farão parte do Big Brother Brasil, além do titular Tadeu Schmidt. Jojo Todynho, Thaís Fersoza, Mari Gonzalez e Pequena Lô são alguns dos nomes que vão integrar o quadro de atrações da nova edição na casa mais vigiada do Brasil; conheça o time e saiba a função de cada um:

Assumindo o antigo posto de Vivian Amorim e Patrícia Ramos, a atriz e apresentadora Thais Fersoza volta para as telinhas e faz sua estreia no ‘Bate-papo BBB’. A esposa do cantor Michel Teló ficará responsável por conduzir as conversas com os participantes recém-eliminados, que é transmitida na emissora logo após o brother deixar o reality.

Já o 'Mesacast BBB', que também tinha Patrícia Ramos como apresentadora, recebeu um grande upgrade da emissora. É que o diretor da atração, Boninho, decidiu inovar e contratar uma equipe gigantesca para apresentar o podcast diário, que analisa os principais eventos do reality show, disponível em serviços de streaming.

Os influenciadores digitais Jojo Todynho, Pequena Lô, Mari Gonzalez, Ed Gama, Guto TV, Henrique Lopes, Nany People, Thamirys Borsan e Victor di Castro estão a frente do podcast, ao lado de Ana Clara, que também segue no comando do programa ‘BBB – A Eliminação’, assim como na edição passada. Os apresentadores também receberão participações especiais.

Além de Mari integrar a equipe do programa de áudio da emissora, a influenciadora e ex-participante do reality show também vai sair nas ruas para mostrar os ‘flashes’ diários. Ao lado de Micheli Machado, a morena vai procurar saber a opinião do público nas ruas e atualizar sobre os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil.

Luis Miranda e Marcos Veras também fazem parte do reality:

Vale mencionar que no mês passado, a Globo já tinha revelado os nomes de outros dois apresentadores para os quadros de humor depois das saídas de Dani Calabresa e Paulo Vieira.Luis Miranda e Marcos Veras vão integrar o time de talentos da atração com novos projetos no BBB 24.

Luís vai comandar o quadro ‘Big Babado’, no qual irá comentar os acontecimentos na vida dos participantes e na casa do programa. Por sua vez, Marcos vai fazer o quadro ‘Vamo Invadir Sua Casa’ e já contou que é fã do BBB. Os quadros humorísticos costumam ser exibidos durante a edição ao vivo.

Tadeu Schmidt revelou novidades sobre o BBB 24:

Tadeu Schmidt revelou nesta quinta-feira, 4, novidades do BBB24. O programa estreia só na próxima segunda-feira, 8, mas já terá votação antes do início da atração. Isso porque, ao todo, serão 26 participantes na edição, mas apenas 20 deles vão entrar na casa; entenda a dinâmica da nova edição.