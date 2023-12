Luis Miranda e Marcos Veras fazem parte do BBB 24. Saiba a função deles

Globo anuncia que Luis Miranda e Marcos Veras vão ter quadros especiais no BBB 24. Saiba como são os novos quadros do reality show

Depois das saídas de Dani Calabresa e Paulo Vieira, a produção do BBB 24 escalou novos artistas para ter quadros de humor no reality show. Nesta quarta-feira, 13, a Globo anunciou que Luis Miranda e Marcos Veras vão integrar o time de talentos da atração com novos projetos.

Luis vai comandar o quadro Big Babado, no qual irá comentar os acontecimentos na vida dos participantes e na casa do programa. “É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade”, contou ele.

Por sua vez, Marcos vai fazer o quadro Vamo Invadir Sua Casa e já contou que é fã do BBB. "Quando começa e, durante meses, o BBB toma conta das redes sociais, das conversas com os amigos, com a família. Os quadros e as provas são muito divertidos e desafiadores. É um super entretenimento. Estou sempre ligado. Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros", disse ele.

A estreia do BBB 24 será no dia 8 de janeiro de 2024.

Por que Dani Calabresa e Paulo Vieira saíram do BBB?

A humorista Dani Calabresa não vai apresentar o CAT BBB no BBB 24. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ela não renovou o contrato com o programa de TV e já conversou com a equipe do Big Brother sobre sua ausência na atração do próximo ano. A decisão aconteceu porque Dani já tem outros projetos. Ela vai encenar um musical em São Paulo, terá outro espetáculo de humor e ainda vai ter um quadro no Caldeirão com Mion.

Por sua vez, Paulo Vieira também não estará na atração com o quadro Big Terapia. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o artista está com a agenda repleta de projetos. Assim, ele não conseguirá se comprometer com as gravações para o Big Brother Brasil. O jornal revelou que Paulo Vieira vai gravar a série Pablo e Luisão, que ele criou para o Globoplay, e também será jurado do The Masked Singer Brasil. Além disso, ele está editando a próxima temporada do programa Avisa Lá Que Eu Vou, do GNT.