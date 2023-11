Saiba o motivo para o Paulo Vieira estar fora do BBB 24

Depois do sucesso do quadro Big Terapia no reality Big Brother Brasil, Paulo Vieira não voltará para comandar a atração no BBB 24. Saiba o motivo

O apresentador Paulo Vieira não vai comandar o quadro Big Terapia no BBB 24, da Globo, que estreia em janeiro. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o artista está com a agenda repleta de projetos. Assim, ele não conseguirá se comprometer com as gravações para o Big Brother Brasil.

O jornal revelou que Paulo Vieira vai gravar a série Pablo e Luisão, que ele criou para o Globoplay, e também será jurado do The Masked Singer Brasil. Além disso, ele está editando a próxima temporada do programa Avisa Lá Que Eu Vou, do GNT.

Por enquanto, a Globo não revelou se o quadro Big Terapia vai ganhar um novo apresentador ou se será tirado do reality show.

Data de estreia do BBB 24 e mais novidades

O BBB 24 acaba de ganhar uma data de estreia! A TV Globo revelou que a próxima edição do Big Brother Brasil estreia no dia 8 de janeiro de 2024. Além disso, a emissora revelou outros spoilers sobre a nova temporada.

O reality vai contar com três grupos de participantes, sendo camarote, pipoca e um outro grupo, que ainda não teve o nome revelado. O tradicional Jogo da Discórdia na segunda-feira ganhou o nome de Sincerão e será uma nova dinâmica. Na sexta-feira, o líder terá uma tarefa para mexer com o jogo.

O prêmio pode ser em um valor inédito, mas para isso, o campeão terá que suar. Além disso, a edição também terá novos quadros de humor, sendo que um deles terá um invasor que vai entrar na casa e, em outro, o público vai participar. Outra mudança é que o cinema será para todos da casa.

Outra novidade está na votação, que vai ter dois formatos. Na primeira fase do programa, o público vota para quem quer que continue na casa, o eliminado será o menos votado. Na segunda fase, o público vota para eliminar um participante. Em complemento, a Globo criou dois tipos de votos: o voto único e o voto da torcida.

No voto único, a pessoa precisa cadastrar o CPF no site da emissora e pode votar apenas uma vez. No voto da torcida, a pessoa pode voltar quantas vezes quiser. O resultado do paredão será definido pela média dos dois resultados, com peso de 50% para cada tipo de voto.