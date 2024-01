BBB24: Tadeu Schmidt revela número recorde de participantes e votação inédita

Tadeu Schmidt revela número recorde de participantes na nova edição; votação vai começar antes da estreia oficial do programa

O apresentador Tadeu Schmidt revelou nesta quinta-feira, 4, novidades do BBB24. O programa estreia só na próxima segunda-feira, 8, mas já terá votação antes do início da atração.

Isso porque, ao todo, serão 26 participantes na edição. Apenas 20 deles vão entrar na casa. Segundo o apresentador, 18 brothers serão anunciados durante a programação da Globo nesta sexta-feira, 5.

Depois, quatro mulheres e quatro homens disputarão mais duas vagas na casa. A votação será aberta durante o Fantástico deste domingo, véspera do programa. A novidade foi anunciada nas redes sociais do programa.

"Vamos mostrar 18 participantes, na sexta, e não são todos. Depois disso, no domingo (7), vamos mostrar mais sete participantes homens e sete mulheres no fantástico e vamos abrir uma votação que o público vai poder escolher mais um homem e uma mulher para entrar na casa", afirmou o apresentador.

Veja abaixo outras novidades:

