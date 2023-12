Tadeu Schmidt abre intimidade e resgata memórias de Natal com a família: 'Lutei muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tadeu Schmidt relembrou momentos ao lado do pai falecido e abriu os planos para o Natal com sua família

Tadeu Schmidt (49) já entrou no clima das festas de fim de ano e aproveitou o momento para resgatar suas memórias de Natal. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador abriu a intimidade dos planos com a família e relembrou momentos ao lado do pai falecido, OswaldoHeidiSchmidt: "Lutei muito".

"Depois de anos de 'cada um na sua casa', lutei muito para juntar a família para celebrar o Natal. Adoro casa cheia, passar o dia inteiro com as pessoas que amo, jogando conversa fora, brincando e comendo. E não tem data melhor para isso do que o Natal. Fizemos vários amigos ocultos divertidíssimos, de gargalhar até doer a barriga. Cada um caprichava no discurso e todo mundo se divertia demais", compartilhou Tadeu Schmidt , que estrela a campanha Seja Um Amor Presente, do Boticário, neste final de ano.

"Eu sempre adorei zoar o meu pai. Como ele era muito sério, eu ficava o tempo todo fazendo piada com ele, e todo mundo ria junto. A gente tinha um dito familiar que dizia que 'se papai ganhasse um carro zero ou uma caixa de fósforos, ele responderia com a mesma alegria', porque ele era muito humilde, não fazia questão de ganhar presente, nunca quis nada para ele", contou o apresentador sobre o pai .

Tadeu Schmidt explicou que guarda uma memória especial com o pai na noite de Natal: "Teve uma vez que eu tirei meu pai no amigo oculto e embrulhei uma caixa de fósforos como se fosse o presente dele. Ele abriu, todo mundo caiu na gargalhada - inclusive ele -, mas ele agradeceu como se fosse só aquilo mesmo [risos]. Foi aí que a gente riu mais ainda! Claro que depois eu dei um presente legal para ele".

"Foram alguns anos assim: a gente se encontrava na casa de um ou na casa de outro. A festa, embora simples, era um dos melhores dias do ano. Mas, depois que meu pai morreu, nunca mais foi a mesma coisa… Quem sabe um dia? As memórias da casa cheia na noite de Natal estão guardadas para sempre em um cantinho especial do meu coração", ponderou o apresentador.

