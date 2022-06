Tadeu Schmidt relembra clique junino com as filhas, Valentina e Laura

O apresentador Tadeu Schmidt encantou ao resgatar um clique antigo com as filhas, Valentina e Laura

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 14h30

Tadeu Schmidt (47) derreteu o coração dos seus seguidores nesta quinta-feira, 23, ao relembrar um clique junino com as filhas, Valentina e Laura, frutos de seu casamento com Ana Cristina Schmidt.

No clima de São João, o apresentador do BBB encantou resgatar a foto com as herdeiras usando roupas típicas, além de falar das comidas da época.

"#tbt de festa junina. ADORO! Mas, a última que eu fui, foi mais ou menos nessa época… No início do século… Já repararam que a gente investe no figurino, né? A Laura era bebê e já tava com um vestidinho lindo! Valentina, então…", declarou o papai coruja.

Tadeu ainda revelou qual o seu prato favorito. "E as comidas de festa junina? Que delíciaaaaaaa! Qual é a preferida de vocês? A minha é canjica! Mas só serve se for a que a minha sogra faz! Cadê a foto da minha sogra fazendo canjica, produção? Nunca tem…", brincou ele.

A fofura do trio na imagem chamou a atenção da web. "Que lindos!!!", "Tadeu, faltou as roupas combinando, rs", "Que fofuras", dispararam.

