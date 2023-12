Tadeu Schmidt fala sobre preparação para BBB e rotina com família: 'Compromisso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tadeu Schmidt abriu o jogo sobre encerrar 2023 com planos recheados para o próximo ano

Tadeu Schmidt (49) encerra 2023 com planos recheados para o próximo ano. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador falou sobre a preparação para o BBB 24, que estreia em janeiro, e abriu o jogo sobre rotina com família: "Compromisso".

"Nós formamos um time muito unido, no qual todos torcem muito e se doam mesmo pelo sucesso e pela felicidade dos outros. Há muita compreensão sobre as necessidades de cada um", compartilhou Tadeu Schmidt , que estrela a campanha Seja Um Amor Presente, do Boticário, neste final de ano.

"As meninas sabem que, durante a maratona do BBB, eu não estarei presente para outras coisas. Mas estaremos juntos todos os dias! Comentaremos o programa juntos, já foi assim nas outras edições. Não teve um dia no qual eu voltasse para casa e não rolasse uma 'mesa redonda' sobre o programa que eu havia acabado de apresentar", acrescentou o apresentador sobre o período de BBB ao lado da família.

Tadeu Schmidt explicou que, apesar da correria com o reality show, ele sempre encontra tempo para estar presente com as filhas, Valentina e Laura, e a esposa, Ana Cristina. "Continuaremos muito unidos. A única diferença é que o tema das conversas não vai variar muito. Mas isso não chega a ser um problema, porque o BBB é o programa preferido das meninas. Quanto à vida amorosa, não muda nada. Sempre há tempo para 'brincadeiras bobas e gostosas'".

Aproveitando o mês de dezembro para adiantar os preparativos do BBB 24, o apresentador também equilibra os planos para o novo programa que irá apresentar durante as Olimpíadas de Paris em 2024. "Já estou em um ritmo alucinante! Porque, além do BBB, ano que vem eu também vou apresentar um programa nas Olimpíadas. Estou dando toda a contribuição que eu posso para esse projeto olímpico agora, porque, a partir de janeiro, eu só penso no BBB. A equipe do esporte vai tocando o projeto desde o início do ano e eu retomo com eles depois de abril".

Leia também: Manoel Soares abre o jogo sobre carreira como escritor e entrega se deve voltar à TV

"Por isso, dezembro não tem um dia em que eu não esteja envolvido com BBB ou Olimpíada. Muitos dias eu tenho compromisso com os dois. Estou adorando! Eu adoro o meu trabalho e esse ritmo intenso!", completou Tadeu Schmidt, que não escondeu a animação para as novidades de 2024.