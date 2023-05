Tadeu Schmidt quebra o silêncio após boatos de demissão do BBB: "Outras missões"

Tadeu Schmidt quebra o silêncio e se pronuncia em vídeo nesta quarta-feira (3)

O apresentador Tadeu Schmidt se pronunciou nesta quarta-feira, 3, pela primeira vez sobre os boatos de que estaria deixando o comando do Big Brother Brasil após a audiência vacilante da edição - a final da atração ocupa agora o posto de menos assistida da história do programa.

Em um vídeo publicado em seu perfil, ele contou que está descansado após o fim da edição mais recente e confirmou que volta para o comando do programa em 2024 .

"Gente, eu precisava dividir isso com vocês e achei que era melhor fazer logo assim, de pijama, mesmo. Eu dormi oito horas seguidas pela primeira vez esse ano. Nossa, que delícia, foi bom demais, nem lembrava como era dormir tanto assim", começou ele, deitado na cama.

Depois, o apresentador foi firme ao reconfirmar sua presença no BBB23. "Vou aproveitar muito. Claro que outras missões vão aparecer nesses oito meses até o próximo BBB, mas nada que me faça dormir apenas quatro ou cinco horas", completou ele.

Tadeu Schmidt assumiu o Big Brother Brasil na 22ª edição. Ele substituiu Tiago Leifert que pediu demissão da Globo após problemas familiares.

BOM HUMOR

Cheio de graça, o apresentador Celso Portiolli (55) não perdeu a oportunidade de fazer uma brincadeira com o vídeo postado por Tadeu Schmidt (48) nesta quarta-feira, 03. Após meses intensos de BBB 23, o global surgiu comemorando uma noite de sono bem dormida e o funcionário do SBT usou a imagem para fazer uma montagem.

Colocando seu rosto logo atrás do jornalista, o comunicador da empresa de Silvio Santos (92) surgiu sorrindo e brincou sobre serem amigos, em meio a boatos de que ele seria escalado por Boninho (61) para a próxima edição do Big Brother Brasil. Tudo isso porque, Celso apareceu ao lado do diretor global em um casamento, nos últimos dias.